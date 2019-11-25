أخبار سوريا

مصدر أمني تركي يعلن انتهاء “نبع السلام” بالشمال السوري

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قال مصدر أمني، الاثنين، إن تركيا لن تستأنف عمليتها “نبع السلام” في الشمال السوري، وإنها ملتزمة تماما بالاتفاقات التي أبرمتها مع روسيا والولايات المتحدة بخصوص شمال شرق سوريا.

 

ويعني التصريح هذا انتهاء العملية التركية، حيث كانت قد تم تجميدها، وفي حال تم تأكيد الأمر رسميا لاحقا، فإنه يعني انتهاء العملية.

وقال المصدر الأمني لوكالة “رويترز”، الاثنين، إن تركيا ترد على هجمات وحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة في إطار الدفاع عن النفس.

المزيد من الأخبار

مجلس الأمن يلتزم محاسبة مستخدمي السلاح الكيماوي

بعد سنوات من التشبيح “جزار جبلة” مطارد وفار إلى لبنان

زيادة الرواتب السورية: بيع الوهم

قتلى وجرحى بمجزرة للنظام على مخيم نازحين بريف إدلب

ونقلت كذلك صحيفة “خبر ترك” عن مصدر أمني التصريحات ذاتها.

وتوصلت أنقرة إلى اتفاقين منفصلين مع موسكو وواشنطن الشهر الماضي لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من مناطق في شمال شرق سوريا على الحدود مع تركيا، وأوقفت في المقابل هجومها العسكري على المقاتلين الأكراد.

لكن أنقرة قالت سابقا إن روسيا والولايات المتحدة لم تلتزما بالاتفاق، وهددت بشن عملية جديدة.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار سوريا

قتلى وجرحى بمجزرة للنظام على مخيم نازحين بريف إدلب

أخبار سوريا

الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مواقع لنظام الأسد قرب دمشق

أخبار سوريا

الساحل السوري:”حزب الله” يُهرّب الأغذية إلى لبنان؟

أخبار سوريا

الدولار بـ717 ليرة سورية.. متى يتوقف الانهيار؟

أخبار سوريا

إدلب: مليشيات النظام استأنفت هجومها البري؟

أخبار سوريا

روسيا تنصب أنظمة دفاع جوي قرب الحدود التركية في سوريا!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More