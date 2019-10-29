أخبار سوريا

مقترح لإطلاق خط بحري بين سوريا واليونان

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عبر رئيس جمعية رجال الأعمال اليونانيين إيانوس ماندرينوس، خلال زيارة إلى دمشق أمس، عن رغبة جمعيته والوفد المرافق له في تطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا واليونان.

وبين أن هذه الزيارة جاءت لتنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب السوري منذ سنة ونصف، وللعمل مع الشركاء السوريين، ومعرفة كيفية تطوير وتحسين العلاقات.

وأضاف، أنه “من خلال العمل وتطبيق الاتفاقات سنحاول التعاون مع الصناعيين والتجار لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين”، معتبرا أن تطور العلاقات سينعكس إيجابا لإيجاده الحلول للمشكلات الاقتصادية.

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من جانبه، كشف رئيس غرفة تجارة دمشق غسان القلاع عن إجراء دراسة للعلاقات الاقتصادية السورية اليونانية، والاتفاقيات الموقعة بين البلدين وحركة العمل التجاري بينهما، مضيفا: “المقترحات التي تم تقديمها في المذكرة مقبولة جدا خصوصا إنشاء خط بحري يصل سوريا باليونان وينطلق لباقي أنحاء العالم”.

ووصف ماندرينوس الخط البحري بالمهم، إذ اقترحته الحكومة مع وزير البحرية اليوناني، مبينا أن خط طرطوس- بولوس توقف ويجب تطويره والعمل به مرة أخرى.

وخلال الأزمة في سوريا انقطعت العلاقات السياسية بين البلدين إلا أن التبادل التجاري ظل يسير ببطء.

ووفقا لبيانات موقع ITC Trade، بلغ التبادل التجاري بين البلدين 42.4 مليون دولار، منها 36.5 مليون هي صادرات اليونان إلى سوريا، مقابل واردات بقيمة 5.9 مليون دولار.

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