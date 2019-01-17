موفد الأمم المتحدة لسوريا.. يلتقي هيئة التفاوض قريباً

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أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أنه سيلتقي قريباً أعضاء هيئة التفاوض السورية.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، مساء الأربعاء: “ستتواصل مناقشاتنا حول مختلف جوانب عملية جنيف للسلام. اتفقنا على أن أزور #دمشق بشكل منتظم لمناقشة نقاط الاتفاق وتحقيق تقدم في تناول المسائل الخلافية. سألتقي قريباً مع #هيئة التفاوض السورية”، ولم يحدد ما إذا كان سيلتقيها في الرياض أو في مكان آخر.

وكان بيدرسون الذي استهل قبل أيام مهمته خلفاً لستيفان دي مستورا، زار دمشق حيث التقى وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم.

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وقال: “عقدت اجتماعا بناءً مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم. أكدت على الحاجة لحل سياسي على أساس القرار الأممي 2254 الذي يشدد على سيادة سورية وسلامتها الإقليمية ويدعو لحل سياسي بقيادة سورية تيسره الأمم المتحدة ”

المصدر: – العربية.نت

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