نظام الأسد يُغضِب روسيا

انتقد الإعلام الروسي بحدّة، وعبر موقع “روسيا اليوم”، المقرب من الكرملين، النظامَ السوري، ووصف شخصية رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بـ”الدكتاتور”، وأنه ورث الحكم عن والده بشكل غير شرعي، ملمّحاً إلى فكرة وجود بدائل عنه، كوكلاء لموسكو في سوريا؛ هذه الانتقادات قوبلت بتصعيد غير رسمي، من إعلام النظام السوري ضدّ روسيا.

ويبدو أن تصريحات الأسد في مقابلاته الأخيرة استفزت روسيا؛ فقد تنصّل من وفده المفاوض في اللجنة الدستورية، بالقول إنه “لا يمثل الدولة السورية”، وحاول التهرب من اللجنة التي أجبر على المشاركة فيها، وتعطيل أعمالها، وهاجم الرئيسَ التركي، رجب طيب أردوغان، واصفاً إياه بـ”اللص”، وأعلن انتهاء مسار جنيف، ما استفز الإعلام الروسي. ووجهت إلى الحكومة السورية دعوات إلى التخلي عن خطابها السابق، والإقرار بأهمية القيام بخطوات لإنهاء الحرب، وأن على الأسد التنحي عن السلطة خلال الانتخابات المقبلة، وإصدار عفو عام، والتخلي عن الملاحقات.

والأسد تعمّد الظهور في مقابلات متعددة مؤخراً، وتصريحاته التصعيدية المستفزة لموسكو لم تكن عبثية، بل هي بدورها رسائل إلى الجانب الروسي، تدعوه إلى الاستمرار في دعمه. لكن هل يملك الأسد ترف إطلاق تصريحات تغضب روسيا، وحكومته تعمل في ظل الاحتلال الروسي؟

لا يزال الأسد يميل إلى دعم طهران، ويربط ضمان بقائه باستمرار نفوذها في سوريا، ورغم إعلان إسرائيل عن خطة تصعيد ضد المواقع الإيرانية في سوريا لإنهائها، لكن إيران متوغلة في الاقتصاد السوري، وتنافس الروس على عقود الاستثمار؛ فمطلع العام الجاري تم توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال اجتماع اللجنة العليا السورية- الإيرانية المشتركة بدمشق، ومؤخراً تم الإعلان عن تأسيس شركة إنشائية مشتركة مع طهران لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في كل المحافظات السورية، وستنال عقودها بالتراضي، دون الحاجة إلى إجراء مناقصات، باعتبارها شركة “وطنية” تشارك بها الحكومة السورية.

وتأسيس مثل هذه الشركة الإنشائية مع طهران لا يعدو كونه فعلاً سياسياً، ووعوداً اقتصادية مستقبلية، بعد تحجيم دورها السياسي والعسكري في سوريا، كون إيران لا تملك القدرة على تمويل إعادة الإعمار، خاصة أنها تتعرض لأزمة اقتصادية، بسبب العقوبات الأميركية. ويبدو أن تردي الأوضاع الاقتصادية في سوريا، وتهاوي قيمة الليرة السورية المتسارع، هما ما دفع النظام إلى البحث عن مخارج، عبر اتفاق جديد مع طهران لتزويده بالنفط، بوساطة رجال أعمال سوريين مقربين من إيران، مقابل تفعيل مشاريع مشتركة مجمدة بضغط من موسكو، منها سكة حديدية تربط العراق بسوريا وميناء اللاذقية وشركات اقتصادية متخصصة بالتبادل التجاري الزراعي، والمشغل الثالث للخلوي.

النظام لا يثق بنوايا روسيا، المتحالفة مع تركيا في الملف السوري، ولا يقبل بمشاركة المعارضة في الحكم، وهو مهدد بالتنحي، وبانهيار اقتصادي؛ لذلك هو يسعى إلى خلق تنافس بين إيران وروسيا لإنقاذه من أزماته.