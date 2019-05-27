هجوم إسرائيلي على موقع عسكري في ريف القنيطرة ونظام الأسد يعلن سقوط قتلى

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أفادت وكالة أنباء النظام السوري، الاثنين، أن إسرائيل أطلقت صاروخاً على القنيطرة السورية، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح وتدمير آلية عسكرية.

وقال مصدر عسكري سوري “إنه في تمام الساعة 21:10 قام الاحتلال الإسرائيلي باستهداف أحد مواقعنا العسكرية شرق خان أرنبة بريف القنيطرة، وقد أسفر الهجوم عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح”، وفق ما أوردت وكالة “سانا”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إنه هاجم موقع مدفعية مضادة للطائرات سوريا بعد تعرض طائرة إسرائيلية لإطلاق نار اليوم الاثنين.

وأصدر الجيش هذا البيان بعدما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن إسرائيل استهدفت موقعا عسكريا في محافظة القنيطرة السورية مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر.

وفي تصريح لاحق، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رواية الجيش الإسرائيلي عن الواقعة، مشيرا إلى أن الجيش السوري فشل في إصابة طائرة إسرائيلية، وتم الرد بتدمير هدف في القنيطرة.

أعلن مصدر ميداني سوري، مقتل ضابط سوري وإصابة جندي في هجوم بصاروخ إسرائيلي على ريف القنيطرة، فيما زعم الجيش الإسرائيلي أنه قصف منصة مضادات أرضية تابعة للجيش السوري، بعد إطلاقها صاروخا باتجاه مقاتلات إسرائيلية.

وقال مراسل “سبوتنيك”، إن العدوان الإسرائيلي تم بصاروخ استهدف موقعا عسكريا على تل الشعار في ريف القنيطرة.

وأضاف، هناك “أنباء أولية عن موت جندي سوري وإصابة آخر بجروح وتدمير آلية عسكرية تابعة للجيش السوري”، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وأشار إلى أنه من المرجح أن الصاروخ الإسرائيلي استهدف عربة دورية عسكرية سورية فوق تل الشعار الواقع على الحدود الإدارية بين ريفي درعا والقنيطرة وأسفر عن موت أحد الجنود وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة.

وفي السياق ذاته، قال مصدر ميداني لـ”سبوتنيك”، إن إسرائيل أطلقت 3 صواريخ سقط اثنان منهما في الكسوة بريف دمشق والثالث في تل الشعار بريف القنيطرة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه قصف منصة مضادات أرضية تابعة للجيش السوري.