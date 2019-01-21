صور: هجوم بريف الحسكة يوقع عدد من القتلى والجرحى بينهم جنود أمريكيين وتنظيم الدولة يتبنى

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أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان جرح جنديين أميركيين ومقتل 8 أكراد من قوات ” سوريا الديمقراطية” من مرافقيهم في تفجير بسيارة مفخخة استهدفت رتلاً أميركياً بمواكبة كردية في شمال شرق سوريا.

وقال المرصد “إن انتحاريا اقتحم الرتل الأميركي الكردي بسيارة مفخخة في ريف الحسكة الجنوبي”.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” التفجير الذي استهدف رتلاً أميركياً تابعاً للتحالف الدولي، ترافقه قوات سوريا الديمقراطية في منطقة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي في شمال شرق سوريا.

وأفادت وكالة أعماق المقربة من التنظيم في بيان: “هجوم استشهادي بسيارة مفخخة يضرب رتلاً مشتركاً للقوات الأميركية والوحدات الكردية قرب حاجز جنوب مدينة الشدادي”.

وهذا هو الهجوم الثاني من نوعه هذا الأسبوع، حيث أعلن مسؤول أميركي مقتل 4 جنود أميركيين وجرح 3 آخرين بانفجار وقع في منبج شمال سوريا قبل أيام.

وفي التفاصيل، قتل 15 شخصاً على الأقل، الأربعاء الماضي، جراء تفجير أحد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية نفسه داخل مطعم وسط مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة مقاتلين عرب وأكراد في شمال سوريا.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” التفجير، الأربعاء الماضي، بحسب ما أعلنت وكالة “أعماق” المرتبطة بالتنظيم.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن 20 شخصا قتلوا في هجوم بقنبلة في شمال سوريا يوم الأربعاء، منهم خمسة جنود أمريكيين.

وأضاف أردوغان أنه لا يعتقد أن الهجوم في مدينة منبج سيؤثر على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا.

لقي عدد من الجنود الأمريكيين حتفهم في هجوم بقنبلة، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه، في شمال سوريا يوم الأربعاء، وذلك بعد أسابيع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هزيمة التنظيم هناك وقراره سحب كل القوات الأمريكية من سوريا.

وقال مسؤول أمريكي، طلب عدم نشر اسمه، إن أربعة جنود أمريكيين قُتلوا وأُصيب ثلاثة آخرون في الانفجار الذي ذكر موقع على الإنترنت تابع لتنظيم الدولة الإسلامية أنه تفجير انتحاري.

وقال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم ”قُتل جنود أمريكيون في انفجار أثناء دورية لهم“، مضيفا أنه لا يزال يجمع تفاصيل بشأن الحادث.