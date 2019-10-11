صورة أرشيفية
أخبار سوريا

هروب 5 من تنظيم الدولة بعد قصف تركي لموقع قرب سجنهم شمال شرق سوريا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن مسؤول إعلامي بقوات سوريا الديمقراطية عن هروب 5 من أعضاء داعش من سجن بشمال شرق سوريا بعد قصف تركي لموقع قريب.

وأضاف مروان قامشلو أن الخمسة فروا من سجن في مدينة القامشلي.

فيما أكد مسؤولون أكراد في شمال سوريا، أن أجهزتهم الأمنية احتوت محاولة هروب من مخيم مترامي الأطراف في شمال شرقي البلاد، ويؤوي آلافاً من أسر مسلحي تنظيم داعش.

المزيد من الأخبار

النظام السوري يتسلم تباعا أحياء حلب الشمالية من “الوحدات…

تركيا تعلن أنها ستواجه الجيش السوري في حال دخوله شمال سوريا

البنتاغون: نستعد لسحب كل قواتنا الباقية من شمال سوريا

صفقة بين الأكراد ونظام الأسد والأخير يحرك وحداته إلى شمال سوريا…

وصرح مصطفى بالي، متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها أكراد، الجمعة، بأن العشرات من سكان المخيم هاجموا بوابة خروج مخيم الهول الذي يضم أكثر من 70 ألف امرأة وطفل. وأضاف أنه تم احتواء الموقف، واعتبره “حرجا”.

وكان مقطع مصور من كاميرا دائرة مغلقة قد أظهر أفراد الأمن يطاردون نساء مرتديات أغطية سوداء، فيما كن يهربن عبر الطريق الرئيسي الذي يمر بوسط المخيم.

ويقع المخيم المضطرب بالفعل تحت سيطرة زوجات أعضاء داعش، اللاتي حاولن إعادة فرض قواعد التنظيم المسلح. وتعمل السلطات التي يقودها أكراد بالفعل على تأمين المخيم الكبير وتزويده بالمساعدة الإنسانية.

وأفاد مسؤول يتعامل مع المخيم أن سكاناً هناك يستغلون تركيز المقاتلين الذين يقودهم أكراد على صد الغزو التركي، الذي بدأ الأربعاء، ويثيرون الشغب.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار سوريا

صفقة بين الأكراد ونظام الأسد والأخير يحرك وحداته إلى شمال سوريا لمواجهة عملية…

أخبار سوريا

ضابط أمريكي في سوريا: تركيا استهدفت قواتنا عمدا

أخبار سوريا

الجيش التركي يسيطر على عين العرب ورأس العين وتل أبيض شمال سوريا

أخبار سوريا

“قسد” تخلي مخيما يأوي 10 آلاف من عائلات تنظيم الدولة بسبب الغارات التركية

أخبار سوريا

الأكراد: فرار 785 أجنبيا من منتسبي تنظيم “الدولة الإسلامية” من مخيم عين…

أخبار سوريا

إدارة شمال شرق سوريا الذاتية تطالب بتدخل سريع بعد فرار بعض عائلات مقاتلي تنظيم الدولة

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More