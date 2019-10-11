هروب 5 من تنظيم الدولة بعد قصف تركي لموقع قرب سجنهم شمال شرق سوريا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن مسؤول إعلامي بقوات سوريا الديمقراطية عن هروب 5 من أعضاء داعش من سجن بشمال شرق سوريا بعد قصف تركي لموقع قريب.

وأضاف مروان قامشلو أن الخمسة فروا من سجن في مدينة القامشلي.

فيما أكد مسؤولون أكراد في شمال سوريا، أن أجهزتهم الأمنية احتوت محاولة هروب من مخيم مترامي الأطراف في شمال شرقي البلاد، ويؤوي آلافاً من أسر مسلحي تنظيم داعش.

وصرح مصطفى بالي، متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها أكراد، الجمعة، بأن العشرات من سكان المخيم هاجموا بوابة خروج مخيم الهول الذي يضم أكثر من 70 ألف امرأة وطفل. وأضاف أنه تم احتواء الموقف، واعتبره “حرجا”.

وكان مقطع مصور من كاميرا دائرة مغلقة قد أظهر أفراد الأمن يطاردون نساء مرتديات أغطية سوداء، فيما كن يهربن عبر الطريق الرئيسي الذي يمر بوسط المخيم.

ويقع المخيم المضطرب بالفعل تحت سيطرة زوجات أعضاء داعش، اللاتي حاولن إعادة فرض قواعد التنظيم المسلح. وتعمل السلطات التي يقودها أكراد بالفعل على تأمين المخيم الكبير وتزويده بالمساعدة الإنسانية.

وأفاد مسؤول يتعامل مع المخيم أن سكاناً هناك يستغلون تركيز المقاتلين الذين يقودهم أكراد على صد الغزو التركي، الذي بدأ الأربعاء، ويثيرون الشغب.