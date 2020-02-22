وزير النقل النظام السوري يعلن عن افتتاح الطريق الدولي دمشق-حلب

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أعلن وزير النقل النظام السوري، علي حمود، افتتاح الطريق الدولي دمشق – حلب أمام حركة السير والمرور، وإحكام سيطرة قوات النظام عليه..

ويذكر ان الطريق الدولي بقي غير صالح لتنقل المدنيين والبضائع طيلة سنوات عدة، بسبب الحرب الدائرة بين فصائل المعارضة والنظام السوري والمليشيات الداعمة له.

وتأتي سيطرة قوات النظام على الطريق الدولي, بعد الهجمات الشرسة التي شنها طيران النظام والطيران الروسي على أرياف حلب وإدلب، مما اضطر المعارضة للانسحاب منها، وأذىذلك أيضا إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين باتجاه الحدود السورية التركية