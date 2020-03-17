وزير دفاع نظام الأسد في مستشفى “الشامي”.. هل أصيب بفيروس كورونا؟

نقل موقع “زمان الوصل” من مصادر خاصة, أن “علي أيوب” وزير دفاع النظام يعاني من وعكة صحية شديدة نقل على ‏إثرها إلى مستشفى “الشامي” بدمشق منذ أيام, فيما لم يعرف سبب محدد للازمة الصحية التي يعاني منها الوزير بسبب ‏التكتم الشديد.‏

المصادر أشارت إلى احتمال أن يكون “ايوب” مصابا باحتشاء العضلة القلبية، فيما لم تستبعد مصادر أخرى أن يكون ‏مصابا بفيروس كورونا، إلا أن المؤكد أن “أيوب” نقل إلى المستشفى أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.‏

الوزير “علي أيوب” من مواليد مدينة اللاذقية في العام 1952، وتم تعيينه في منصبه هذا بداية العام 2018م خلفاً لـ”فهد ‏جاسم الفريج”‏‎.‎

وفي ظل غياب الوزير عن عمله في وزارة الدفاع مع عدم وجود رئيس أركان للجيش منذ أكثر من سنتين، يصبح الأمر ‏شبه مؤكد في أن مقر القيادة المشترك الذي يقع بالقرب من نادي الضباط والذي يقوده المستشارون الروس هو المسؤول ‏عن إصدار كافة القرارات والتوصيات المهمة وليس وزارة الدفاع.‏