وفد أميركي يصل إلى اسطنبول لبحث الشأن السوري

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يصل تركيا اليوم وفد أميركي يتقدمه كل من ممثل وزير الخارجية الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري مع المبعوث الخاص لسوريا، نائب مساعد وزير الخارجية، جويل رايبورن.

وأكد بيان للخارجية الأميركية أن الزيارة ستشمل مباحثات حول الشأن السوري ستستمر حتى الخميس المقبل.

وسيتوجه الوفد بعدها إلى مدينة جنيف السويسرية، لعقد لقاءات مع ممثلي مصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، والسعودية، وبريطانيا، وعدد من الجماعات السورية.

وكانت المعارضة السورية قد رأت في بيان مشترك للجبهة الوطنية للتحرير والجيش الوطني ردت فيه على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن النظام السوري أن نظام الأسد تحوّل إلى ميليشيات إرهابية.

وأشار البيان إلى أن المقاتلات الروسية كانت تحرق القرى والبلدات في أرياف حماة وإدلب وترتكب أشنع المجازر، وذلك بالتزامن مع صدور البيان الختامي لمؤتمر أستانا.

واعتبر البيان أن قصف المدنيين، وهدم المساجد، والمنازل، والمدارس، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا ليس مؤشرا على الانتصار.

كما أكد أن استمرار الدعم الروسي للنظام السوري يعني دوام القتل والتدمير، مشيراً إلى أن المقاومة مستمرة حتى في المناطق التي تخضع لسيطرة النظام.