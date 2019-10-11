أخبار سوريا

وقوع انفجار قرب موقع للقوات الأمريكية في منطقة عين العرب السورية

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قال مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، إن انفجارا وقع قرب موقع للقوات الأمريكية بالقرب من مدينة عين العرب (كوباني) السورية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عنه اسمه، قوله إن الانفجار لم يسفر عن إصابة أي فرد من القوات الأمريكية.

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وأوضح أن الانفجار تم بالقرب من مدينة عين العرب السورية، في الوقت الذي تشن فيه تركيا هجوما في شمال شرقي سوريا ضد الأكراد.

وبدأت الولايات المتحدة، في وقت سابق، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من “وحدات حماية الشعب” الكردية التي تنشط ضمن تحالف “قوات سوريا الديمقراطية” المدعوم أمريكيا في الحرب على “داعش”، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ “حزب العمال الكردستاني”.

هذا وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم “نبع السلام” وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته “الممر الإرهابي” المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ “حزب العمال الكردستاني” وتنشط ضمن “قوات سوريا الديمقراطية” التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة “داعش”.

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