أخبار سوريا

10 عناصر من النظام أسرى في إدلب

أسرت الفصائل المعارضة عدداً من عناصر النظام السوري مساء أمس الجمعة، خلال المعارك الدائرة بريف إدلب، وكبدت النظام خسائر أخرى بالأرواح والعتاد.

 

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وأشارت صحيفة “أوريون”، أن “الفصائل أسرت 10 عناصر من النظام السوري أثناء استعادة السيطرة على بلدة قوقفين بجبل الزاوية، وذلك عقب خسائر كبيرة تكبدتها النظام بقصف تركي إثر مقتل وجرح العشرات من الجنود الأتراك أمس بريف إدلب”.

من جانبها، أعلنت “الجبهة الوطنية للتحرير” عن تدمير سيارة عسكرية محملة بعناصر من النظام على محور الزقوم بريف حماة الغربي، إثر استهدافها بصاروخ مضاد دروع، عدا عن تدمير دبابة واستهداف مجموعة من عناصر النظام بصاروخ موجه، أسفر عن مقتل جل أفرادها.

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