23 قتيلاً بينهم 3 ضباط أتراك باشتباكات بريف عفرين

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أفاد مراسل العربية/الحدث أن 23 قتيلا بينهم 3 ضباط أتراك وأكثر من 40 جريحا بينهم 8 جنود أتراك سقطوا جرّاء الاشتباكات العنيفة على عدة محاور في مناطق الشهباء بريف عفرين.

وأضاف مراسل الحدث أن المنطقة تشهد معارك كر وفر وكذلك قصف مدفعي من قبل قوات النظام، ما يعني عدم وجود تغيير في خارطة السيطرة في عفرين وريفها.

وكان مسؤول أمني تركي قد أكد السبت، أن منطقة قرب موقع استطلاع تابع للجيش التركي في منطقة إدلب بشمال سوريا، تعرضت لقصف مدفعي يعتقد أنه من جانب قوات النظام السوري.

المزيد من الأخبار

تظاهرات مستمرة بدير الزور.. وقسد تتمسك بحقوق…

لبنان خارج إعمار سوريا

وتابع المسؤول قائلا لرويترز إن الجيش التركي يعتقد أن القصف جاء من داخل سوريا، مضيفا أن الجيش لم يرد على الهجمات حتى الآن.

وكانت تركيا قد أقامت نحو 10 مواقع استطلاع حول إدلب، وجرى تعزيزها بقوات وعتاد في إطار اتفاق مع روسيا على تحقيق الاستقرار في منطقة خفض التصعيد بالمحافظة.

 

المصدر: – العربية نت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار سوريا

إحباط هجوم على قاعدة حميميم الروسية في سوريا

أخبار سوريا

عملية واسعة للنظام والروس بحماة وإدلب..35 برميلا متفجرا

أخبار سوريا

وفد أميركي يصل إلى اسطنبول لبحث الشأن السوري

أخبار سوريا

واشنطن تبحث عن شركاء في سوريا.. لصد إيران وروسيا

أخبار سوريا

المعارضة: نظام الأسد تحوّل إلى ميليشيات إرهابية

أخبار سوريا

السياحة الجنسية.. الوجه الآخر لدمشق وضواحيها في ظل الحرب