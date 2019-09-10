أخبار سوريا

3 وفيات غامضة بينها شقيق نائب لبناني في طرطوس

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت مواقع إخبارية، أمس الأحد، العثور على جثة في سوريا، تبين أنها تعود لشقيق نائب في البرلمان اللبناني، فيما أعلن عن وفاة ضابطين، من دون عمليات قتالية.

وذكرت هذه المواقع، أن السلطات عثرت في مدينة الدريكيش بريف طرطوس، على جثة محسن حسين، شقيق النائب اللبناني عن الطائفة العلوية مصطفى حسين.

وأضافت إن محسن حسين وجد ميتاً في سيارته التي تحمل لوحة لبنانية، مشيرة إلى أن سلطات النظام تحقق في الوفاة التي لم يعرف سببها حتى الآن، والتي يرجح أنها بسبب عارض صحي مفاجئ.

المزيد من الأخبار

خلاف تركي أميركي حول المنطقة الآمنة في سوريا

تركيا: أميركا تسعى لتعطيل اتفاق المنطقة الآمنة في سوريا

في غضون ذلك، توفي العميد سليمان حمود في محافظة طرطوس، بنوبة قلبية مفاجئة، وينحدر حمود من قرية خربة المعز الطرطوسية، وكان حتى لحظة الإعلان عن وفاته، رئيساً لفرع الاستخبارات الجوية في محافظة درعا.

كما أعلنت عائلة العميد في جيش الأسد، عبدالكريم الشلي، الذي ينحدر من منطقة عين الكروم بريف حماة، عن وفاته المفاجئة الخميس الماضي، من دون إعطاء أي تفصيل إضافي عن ملابسات الوفاة.

 

المصدر السياسة الكويتية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار سوريا

انقلاب على الأسد بدعم روسي وتنفيذ حزب الله

أخبار سوريا

تسيير أولى الدوريات الأمريكية التركية المشتركة في المنطقة الآمنة شمالي سوريا

أخبار سوريا

سوريا غاضبة من الدوريات الأميركية والتركية

أخبار سوريا

سوريا.. بدء تسيير دوريات أميركية تركية بالمنطقة الآمنة : فيديو :

أخبار سوريا

شاهد: صور الأقمار الصناعية تظهر ناقلة النفط الإيرانية قرب ميناء طرطوس السوري

أخبار سوريا

التايمز: الاسد يحتجز ابن خاله لدفع ديون الحرب لروسيا!