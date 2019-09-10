3 وفيات غامضة بينها شقيق نائب لبناني في طرطوس

أعلنت مواقع إخبارية، أمس الأحد، العثور على جثة في سوريا، تبين أنها تعود لشقيق نائب في البرلمان اللبناني، فيما أعلن عن وفاة ضابطين، من دون عمليات قتالية.

وذكرت هذه المواقع، أن السلطات عثرت في مدينة الدريكيش بريف طرطوس، على جثة محسن حسين، شقيق النائب اللبناني عن الطائفة العلوية مصطفى حسين.

وأضافت إن محسن حسين وجد ميتاً في سيارته التي تحمل لوحة لبنانية، مشيرة إلى أن سلطات النظام تحقق في الوفاة التي لم يعرف سببها حتى الآن، والتي يرجح أنها بسبب عارض صحي مفاجئ.

في غضون ذلك، توفي العميد سليمان حمود في محافظة طرطوس، بنوبة قلبية مفاجئة، وينحدر حمود من قرية خربة المعز الطرطوسية، وكان حتى لحظة الإعلان عن وفاته، رئيساً لفرع الاستخبارات الجوية في محافظة درعا.

كما أعلنت عائلة العميد في جيش الأسد، عبدالكريم الشلي، الذي ينحدر من منطقة عين الكروم بريف حماة، عن وفاته المفاجئة الخميس الماضي، من دون إعطاء أي تفصيل إضافي عن ملابسات الوفاة.

المصدر السياسة الكويتية