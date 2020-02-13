5 غارات إسرائيلية تستهدف مخازن أسلحة في محيط دمشق

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أفادت مصادر “العربية”، الخميس أن خمس غارات إسرائيلية استهدفت مخازن أسلحة وصواريخ بمحيط مطار دمشق، واحدى الغارات استهدفت مواقع الفرقة الأولى لواء ٩١، في الكسوة جنوب العاصمة السورية.

كما أكدت أن الغارات نفذت بعد ساعات على وصول شحنات أسلحة إيرانية إلى مطار دمشق الدولي.

في المقابل، أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام السوي، أنّ الدفاعات الجويّة تصدّت “لأهداف معادية” فوق سماء العاصمة.

هذا وأكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قصفا إسرائيلياً استهدف مخازن أسلحة في محيط دمشق. وقال إن حجم الخسائر غير معروف حتى الآن.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا في عام 2011 شنّت إسرائيل عدة ضربات في الأراضي السورية، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.

وتكرر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.