أخبار سوريا

ضحايا مدنيين أغلبهم أطفال بقصف للنظام وروسيا على بلدة بريف إدلب

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قالت مواقع للمعارضة ونشطاء، إن 7 مدنيين بينهم إعلامي، قتلوا في قصف لقوات النظام والطيران الروسي، على بلدة كفر روما بريف إدلب الجنوبي.

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وأوضح النشطاء ان مدفعية النظام قصفت المنطقة بعدد من القذائف، تبعها الطيران الحربي الروسي بعدة غارات على البلدة، ما ألحق هذا العدد من القتلى، بينهم أحد الإعلاميين في المنطقة ويدعى عبد الحميد اليوسف.

وخلال الأيام الماضية شنت مقاتلات روسية، غارات مكثفة على عدة بلدات بريف إدلب، الأمر الذي أوقع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

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