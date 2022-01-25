آبل تتحرك لإنعاش مبيعات آيفون 13

في خطوة فسرها البعض بأنها رد لشركة آبل على عيب “الشاشة الوردية”، بدأ العملاق الأمريكي حملة ترويج مكثفة لزيادة مبيعات آيفون 13، الذي طرحته قبل عدة أشهر.

وأبلغ العديد من المستخدمين عن مشكلة في هواتف آيفون 13 الجديدة، حيث ظهرت شاشات هواتفهم بلون وردي بصورة عشوائية عند استخدامه، مما يجعل من المستحيل استخدام الهاتف دون إعادة تشغيله.

نشرت الشركة الأمريكية العملاقة أكثر من إعلان ترويجي جديد للهاتف عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب وركزت على عدد من نقاط القوة في الهاتف الجديد.

وسلطت أبل الضوء عبر الإعلانات الترويجية الجديدة للهاتف على بعض ميزاته، متانة زجاج Ceramic Shield وعمر البطارية الأطول.

وقبل آيفون 13، كان iPhone 12 هو أول هاتف iPhone يحتوي على زجاج من السيراميك Shield، وهو مصنوع من بلورات نانوسيراميك لجعله أكثر مقاومة للتلف العرضي.

لذا كان من المتوقع أن تجدد أبل من الحملة الترويجية لهاتف آيفون 13، كونه يتميز أيضا بالزجاج السيراميكي المتين.

وكان الإعلان الترويجي الأول عبارة عن فيلم قصير طرح عبر قناة الشركة على يوتيوب بعنوان Run Baby Run.

والإعلان الثاني، الذي يحمل اسم “Doin’ Laps “، يروج لإطالة عمر البطارية لطرازات iPhone 13.

مشكلة جديدة

في الوقت نفسه كشفت تقارير صينية عن عاصفة شكاوى ظهرت في الآونة الأخيرة تتحدث عن مشكلة ظهور الشاشة الوردية في هواتف آيفون 13 (iPhone 13).

كما تؤثر مشكلة الشاشة الوردية على هواتف iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max.

رد أبل

واستدعى كل هذا الكم من الشكاوى ردا رسميا من خدمة العملاء في شركة أبل الأمريكية المنتجة للهاتف الذكي الشهير.

ووفقا لموقع gizchina، فإن شكاوى العملاء من مشكلة الشاشة الوردية في أجهزة آيفون 13 قالت إنه لا يمكن حل المشكلة عن طريق إعادة ضبط الهاتف أو تحديث النظام.

علاوة على ذلك، كان هناك شكاوى من أن الشاشة الوردية يرافقها مشاكل أخرى متفاوتة مثل التهنيج (التأخير) والفلاش باك وإعادة التشغيل التلقائي وغيرها من المشاكل.

من جهتها، قالت خدمة العملاء الرسمية لشركة أبل Apple إنها “لم تتلق إشعارات ذات صلة تفيد بأن هذه مشكلة في الجهاز، لكن مثل هذا الموقف يحدث عمومًا في حال حدوث تعليق في النظام”.

ويشير هذا البيان إلى أن أبل توافق ضمنيا على أن المشكلة تتعلق بالبرمجيات.

وبحسب gizchina فإن أبل اقترحت على المستخدمين ضرورة نسخ بياناتهم احتياطيًا والترقية إلى أحدث نظام.

الشاشة الوردية

ومع ذلك، وبناءً على الصور التي نشرها العديد من مستخدمي الإنترنت، فإنه عندما تظهر الشاشة الوردية في آيفون 13، فإنها لا تملأ الشاشة بل تظل رموز شريط حالة النظام والمعلومات الأخرى موجودة على الشاشة.

وهناك احتمال كبير بأن يكون خطأ في برمجيات نظام التشغيل هو السبب وراء هذه المشكلة، ومن المحتمل أن تقوم أبل بحل المشكلة عبر تحديث سيتم إطلاقه قريبا.

ولكن لسوء الحظ ، لم تذكر أبل موعد طرح التحديث. ومع ذلك، فإن التحديث iOS 15.3 قيد التجربة حاليا وسيتضمن إصلاحا لثغرة متصفح سفاري Safari.

ولكن لا يمكن معرفة ما إذا كان التحديث سيهتم بمشكلة الشاشة الوردية.

ونشر أحد المستخدمين، في منتدى لمستخدمي أجهزة أبل أن شاشة هاتف آيفون 13 برو الخاصة به قد تحولت إلى اللون الوردي وبدأت في التعطل بشكل عشوائي، وفقاً لما ذكره موقع “9to5mac”.