آبل تتخلى عن شاحنها الخاص وتتجه إلى "USB-C"

تستعد شركة “آبل” الأمريكية لاعتماد شحن “USB-C” على سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بها، “إيربودز”، وملحقات أجهزة الكمبيوتر المحمولة “ماك”، وفق ما ذكر تقرير أمريكي.

وقال تقرير أعده مار غورمان، الصحفي بوكالة أنباء “بلومبيرغ” والمتتبع الأشهر في العالم لأخبار شركة “آبل”، إن العملاق الأمريكي سيقوم بـ”التبديل إلى منافذ شحن USB-C خلال العامين المقبلين”.

ويأتي هذا التحول بعيدا عن منافذ شحن “Lightning” التقليدية من “آبل” في الوقت الذي يتطلع فيه الاتحاد الأوروبي إلى فرض شحن “USB-C” على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وسماعات الرأس الجديدة التي سيتم إطلاقها في دول التكتل بحلول 2024.

وعلى الرغم من أنه لم يتم بعد التوقيع على التشريع ليصبح قانونًا ملزماً، حصل الاقتراح على موافقة البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي.

وللامتثال للقواعد القادمة، قال غورمان إن “آبل” قد تجلب شحن USB-C إلى الجيل التالي من إيبودز وإيربودز برو بحلول عام 2024، بينما يمكن لملحقات ماك، بما في ذلك Magic Mouse وMagic Keyboard وMagic Trackpad، الانتقال لـUSB-C في أقرب وقت من العام المقبل”.

ومن المقرر أن تقوم “آبل”، وفقا لغورمان، بتحديث تشكيلة أجهزة “ماك الخاصة بها، بالإضافة إلى “iMac” و”Mac Pro”، الجديدة العام المقبل، لتتوافق مع تحديث الملحقات المخطط له”.

وأكد غورمان في تقريره أن “آبل ستعمل على تحديث أجهزة إيربودز الخاصة بها قبل أن تدخل تشريعات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ”.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أشار تقرير آخر من غورمان، إلى أن “آبل” بدأت بالفعل في اختبار شحن “USB-C” على هواتف “آيفون” الخاصة بها، لكنه أكد أن الانتقال الرسمي لن يتم قبل عام 2023 “على أقرب تقدير”.

وفي التقرير الذي نشره يوم الأحد، كرر غورمان الاعتقاد نفسه، مضيفا مرة أخرى أنه يعتقد أن “آبل” ستضيف منفذ شحن “USB-C” إلى تشكيلة هواتف “iPhone 15″، بالإضافة إلى جهاز “آيباد”للمبتدئين المتوقع إصداره بحلول نهاية العام الجاري.

ووفقاً للتقارير، لن تضطر شركة “آبل” من الناحية الفنية للامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي القادم حتى تصدر سلسلة “iPhone 17″في خريف عام 2025، حيث توجد فترة سماح مدتها سنتان حتى تتمكن الشركات (وبالتحديد أبل) للانتقال إلى شحن “USB-C”.

وحتى إذا قامت الشركة الأمريكية بالانتقال إلى استخدام شحن”USB-C”، توقع غورمان في تقريره أن يكون وجوده على أجهزة “آبل” قصير الأجل، مشيرا إلى أن الشركة ستجلب في النهاية “شحنا استقرائيا” لأجهزة “آيفون” و”آيباد” في مرحلة ما في السنوات القليلة المقبلة، “للالتفاف على التشريع الأوروبي” لأنه لا ينطبق على الأجهزة التي لا تدعم الشحن السلكي.