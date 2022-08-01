آبل تتيح استخدام "آبل باي" لمتصفحات إيدج وكروم وفايرفوكس

أعلنت شركة ”أبل“ الأمريكية، عن إتاحة استخدام خدمة ”أبل باي“ لمن يستخدمون هواتف ”الآيفون“ عبر متصفحات ”مايكروسوفت إيدج“ و“غوغل كروم“ و“موزيلا فايرفوكس“.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن كان استخدام خدمة ”أبل باي“، التي تعتبر طريقة سهلة للدفع المالي دون تلامس وهو ما يغني عن استخدام البطاقات البنكية، مقتصرا على متصفح ”سفاري“ في نظام تشغيل الهواتف ”آي أو إس“.

وبعد أن كانت الخدمة متاحة فقط لمستخدمي متصفح ”سفاري“ في الإصدار 15 من نظام ”آي أو إس“، والإصدارات الأقدم منه، مكنت النسخة التجريبية من الإصدار 16 لنظام التشغيل الخاص بهواتف ”آيفون“ المستخدمين من ربط ”آبل باي“ بمتصفحاتهم المفضلة.

وتشمل المتصفحات ”مايكروسوفت إيدج“ و“غوغل كروم“، حسب ما نقل موقع ”ذا فيرج“ التقني عن ”ستيف موسر“، المساهم في موقع MacRumors، التابع لـ“أبل“.

ورغم أن ”موسر“ لم يذكر اسم ”موزيلا فايرفوكس“، إلا أن مستخدمين آخرين لاحظوا توافق ”آبل باي“ مع المتصفح حتى قبل ظهور الإصدار التجريبي من ”آي أو إس“.

وأشار ”ذا فيرج“ إلى أن الوقت الذي بدأت فيه ”أبل“ في توسيع نطاق دعمها لخدمة ”أبل باي“، عبر باقي متصفحات الإنترنت ليس معلوما بشكل محدد، لافتًا إلى أن الشركة الأمريكية لم ترد على طلب للتعليق على ملاحظات المستخدمين.