الثلاثاء 18 محرم 1444 ﻫ - 16 أغسطس 2022 |
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آبل تحدد موعدا نهائيا للموظفين للعودة إلى المكاتب

منذ 39 دقيقة
شركة آبل

شركة آبل

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ذكرت بلومبيرغ نيوز الاثنين أن شركة آبل حددت موعدا نهائيا لموظفيها للعودة إلى المكاتب في الخامس من سبتمبر أيلول لثلاثة أيام على الأقل أسبوعيا.

وقالت بلومبيرغ إن لآبل، التي أبلغت موظفيها بالخطة الجديدة اليوم الاثنين، ستطلب من الموظفين العمل من المكاتب في أيام الثلاثاء والخميس بينما يحدد كل فريق عمل اليوم الثالث.

ولم ترد الشركة المصنعة لهواتف أيفون حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.

وتنضم أبل بذلك إلى العديد من شركات التكنولوجيا التي بدأت في إصدار أمر بالعودة إلى المكاتب مع تراجع حالات كوفيد.

وفي بداية يونيو حزيران، طلب إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا من الموظفين العودة إلى المكاتب أو مغادرة الشركة، وفقا لرسالة بريد إلكتروني أرسلت إلى الموظفين واطلعت عليها رويترز.

    المصدر :
  • رويترز

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