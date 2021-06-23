آبل تحذر مستخدمي آيفون من بعض البرامج

وجهت شركة ”أبل“ الأمريكية تحذيرا لمستخدمي آيفون من تثبيت البرامج من خارج متجرها للتطبيقات تفتح الباب أمام برامج طلب الفدية والبرامج المقرصنة والتطبيقات التي تسرق بيانات المستخدم.

يأتي ذلك بالتزامن مع نقاش المشرعين لسلسلة من قوانين مكافحة الاحتكار الهادفة إلى الحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى.

ويهدف مشروعان إلى منع مالكي المنصات التقنية من تفضيل خدماتهم الخاصة، ويمكن تفسيرهما لإجبار ”أبل“ على السماح بتحميل التطبيقات من خارج متجرها.

وقالت ”أبل“ في مستند لها، إن السماح بالتحميل الجانبي من شأنه أن يشجع المتسللين والمحتالين على استهداف مستخدمي آيفون من خلال مساعدتهم على إغراء الضحايا لتنزيل التطبيقات من خارج المتجر.

وحذرت ”أبل“ أيضًا من أن السماح بالتحميل الجانبي قد يعرض الأطفال للخطر. وذلك من خلال السماح للتطبيقات بتجاهل الرقابة الأبوية أو عن طريق جمع بيانات المستخدم الحساسة.

وتقول الشركة الأمريكية إنه بالنظر إلى الحجم الكبير لقاعدة مستخدمي آيفون والبيانات الحساسة المخزنة ضمن هواتفهم فإن السماح بالتحميل الجانبي من شأنه أن يحفز من شن هجمات ضد المنصة.

وقالت أبل“ إن تطبيقات ”أندرويد“ يمكنها قفل البيانات وإجبار المستخدمين نتيجة لذلك على الدفع لاستعادتها، ودللت على ذلك بتطبيق أندرويد الذي تم تحميله بشكل جانبي والذي تم تقديمه على أنه تطبيق رسمي لفيروس كورونا من Health Canada، ولكنه شفر بيانات المستخدمين، الذين اضطروا إلى إرسال بريد إلكتروني للمهاجم لفك التشفير.