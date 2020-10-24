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آبل تحذر من الشاحن اللاسلكي “ماغ سايف” خاصة لآيفون 12

منذ 15 دقيقة
شركة أبل

شركة أبل

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الصدمة التي تلقاها عشاق هواتف ايفون خاصة في الإصدار الجديد ايفون 12 ، بشأن عدم وجود شاحن الأمر الذي دفع العديد من الأشخاص للبحث عن شاحن في ظل عدم وجود شاحن من الشركة .

ونصح موقع “ماك رومرز” التقني مستخدمي هواتف آيفون بعدم وضع الشاحن اللاسلكي “ماغ سايف” الجديد على الغطاء الجلدي للهاتف.

وقال الموقع إنه في حال قام المستخدم بوضع ذلك الشاحن اللاسكي على غطاء الهاتف الجلدي، فإن ذلك قد يؤدي إلى حدوث علامة دائرية تشوه منظر الغلاف.

وأشار الموقع إلى أنه حاليا لا تتوفر حاليا أغطية جلدية من “آبل” خا صة بالإصدارات الجديدة من آيفون 12، مشيرا إلى أنه ستطرح للبيع في ٦ نوفمبر القادم.

لكن آبل حذرت من احتمال حدوث علامات دائرية على الأغطية الجلدية، وأشارت إلى ضرورة عدم وضع بطاقات الائتمان أو أي بطاقات ممغنطة بين هاتف آيفون والشاحن اللاسلكي لأن ذلك قد يؤدي إلى تلفها.

وأوضحت آبل أنه في حالة ارتفاع درجة حرارة بطارية الهاتف أثناء الشحن باستخدام “MagSafe”، فإن ذلك سيؤدي إلى التوقف عن الشحن عند الوصول إلى نسبة 80 بالمائة.

وأشارت آبل أنه في حال كان هاتف آيفون متصلا بالشاحن اللاسكي و وكابل Lightning ، فسيتم الشحن عبر Lightning فقط.

ولتنظيف شاحن “MagSafe”، يجب أولاً فصل الشاحن عن الطاقة وإزالة أي بقايا من الحلقة المعدنية. بعد ذلك عن طريقة استخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلا، مع ضرورة تجنب استخدام أي منظفات كيماوية في عملية التنظيف.

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