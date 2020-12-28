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آبل تحل مشكلة الولوج إلى خدمة “آيكلاود”

منذ 48 دقيقة
خدمة التخزين السحابي- ايكلاود

خدمة التخزين السحابي- ايكلاود

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توقّفت خدمة آي كلاود (iCloud) من “آبل” عن العمل بشكل طبيعي، وذلك وفقاً لصفحة آبل على الإنترنت، والتي أوضحت أن المشكلة تؤثر على بعض المستخدمين.

وواجه مستخدمو أجهزة “آبل” بعض الصعوبة في إعدادات خدمة التخزين السحابي “آيكلاود” وتسجيل الدخول إليها.

وكانت صفحة حالة نظام “آبل” تقول إن “بعض المستخدمين متأثرون” بمشكلة بدأت حوالى الساعة 4:45 صباحاً بتوقيت شرقيّ الولايات المتحدة في 25 ديسمبر/ كانون الأول.

وبعد ما يقرب من 36 ساعة، يبدو أن المشكلة قد حُلّت. ويُظهر تحديث الحالة في الساعة 4:35 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم السبت أن المشكلة قد “تم حلّها”.

ولم تتحدث صفحة حالة النظام عن مشكلات متعلقة بأجزاء أخرى من “آيكلاود” أو خدمات “آبل” الأخرى.

ونشر فريق دعم “آبل” تغريدة تقول إنه كان على علم بالمشكلة، وقال إنه “يواجه سعة عالية في هذا الوقت، ما يؤثر بقدرتك على إعداد “آيكلاود”، يرجى المحاولة مرة أخرى في غضون ساعتين”.

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