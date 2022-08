آبل تختبر ميزة جديدة خاصة بالإعلانات

تعتزم شركة ”آبل“ الأمريكية توسيع خدمة الإعلانات عبر أجهزتها المحمولة المختلفة، خاصة أجهزة ”آيفون“، التي قد تظهر لأول مرة في تطبيق ”الخرائط“ و“البودكاست“ و“الكتب“، وفق ما ذكره تقرير نشرته وكالة أنباء ”بلومبيرغ“.

وتقدم ”آبل“ بالفعل إعلانات عبر المزيد من التطبيقات المثبتة مسبقًا على هواتف ”آيفون“ وأجهزة الشركة الأخرى، بما في ذلك التطبيقات الثلاثة.

ولكن وفقًا لتقرير ”بلومبيرغ“، تختبر ”آبل“ إعلانات البحث داخليًا في تطبيق“الخرائط“ (Maps) – على سبيل المثال – والتي يمكن أن تعرض توصيات عند البحث عن مطاعم أو متاجر أو أنشطة تجارية أخرى قريبة.

وتنفذ ”آبل“ بالفعل نموذجًا إعلانيًا مشابهًا على متجر التطبيقات الخاص بها“App Store“، حيث يمكن للمطورين الدفع مقابل الترويج لتطبيقهم في صفحة بحث لاستعلام معين، مثل ”ألعاب الألغاز“ أو ”محرر الصور“.

وفي هذا السياق، قال مارك غورمان، الصحفي بوكالة“بلومبيرغ“ والمتابع لأخبار شركة ”آبل“، أن الإعلانات التي تعتزم الشركة الأمريكية توسيعها تعمل على تطبيق“الخرائط“ بالطريقة نفسها، حيث تدفع الشركات للظهور أعلى نتائج البحث عندما يقوم المستخدمون بإدخال مصطلحات بحث معينة.



وأشار غورمان إلى أن ”آبل“ تعتزم أيضًا تقديم إعلانات لتطبيقي ”الكتب“ (Books) و“البودكاست“ (Podcasts) الأصليين.

وأوضح أن ذلك سيسمح للناشرين بوضع إعلانات في ”مناطق محددة“ داخل كل تطبيق، أو الدفع للحصول على المحتوى الخاص بهم في مكان أعلى في نتائج البحث.

وتمامًا مثل ”الخرائط“، فإن ملفات ”البودكاست“ و“الكتب“ خالية حاليًا من الإعلانات.

وبينما يحتوي متجر التطبيقات بالفعل على إعلانات في علامة التبويب ”بحث“ (Search)، صرح غورمان بأنه يتوقع أن تقوم شركة ”آبل“ بتوسيع الإعلانات إلى علامة التبويب ”اليوم“ (Today) وصفحات تنزيل التطبيق.

ووفقًا للتقرير، ستظهر الإعلانات في علامة التبويب ”اليوم“ كبطاقات أكبر مع وضع كلمة ”إعلان“ (Ad) أسفل اسم التطبيق، بينما ستظهر الإعلانات على صفحات التطبيق الفردية مميزة باللون الأزرق في قسم ”قد تعجبك أيضًا“ (You Might Also Like).

في غضون ذلك، ألمح غورمان في تقريره إلى إمكانية الإعلان على ”Apple TV Plus“، وقال إن الشركة يمكن أن تختار إنشاء طبقة منخفضة السعر مدعومة بالإعلانات، وهو أمر ستفعله كل من شركة ”نتفلكس“ و“ديزني بلس“ بحلول نهاية العام الجاري.

الجدير بالذكر أن خدمة ”Apple TV Plus“ تقدم في الوقت الحالي خطة اشتراك خالية من الإعلانات بقيمة 4.99 دولارًا شهريًا.

وكانت ”آبل“ قد طرحت خدمة الإعلانات على ”App Store“ لأول مرة عام 2016.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، بدأت الشركة بسؤال المستخدمين عما إذا كانوا يريدون تمكين الإعلانات المخصصة التي تظهر على هذه التطبيقات، بما يتوافق مع ”سياسة شفافية تتبع التطبيقات“ (ATT) الخاصة بها، والتي تكلف المنصات الاجتماعية مليارات الدولارات.

وتمنح ميزة ”App Tracking Transparency ”(ATT) المستخدمين خيار تعطيل أدوات التتبع التي يستخدمها المعلنون لعرض الإعلانات المستهدفة.

وربما تكون الميزة، وفقًا لغورمان، قد ساهمت في النمو الإجمالي لقطاع إعلانات ”آبل“، حيث تركت الشركات تتدافع لإعادة النظر في إستراتيجياتها الإعلانية.

وقد يشير تحرك ”آبل“ لفتح المزيد من الشرائح الإعلانية في متجر التطبيقات الخاص بها –إلى جانب“الخرائط“ و“البودكاست“ و“الكتب“ – إلا أن عملاق التكنولوجيا الأمريكي يتطلع إلى توسيع أعماله الإعلانية بشكل أكبر.

وفي مايو/أيار الماضي، كشفت تقارير آنذاك أن إيدي كو، نائب رئيس قسم الخدمات في ”آبل“، يخطط لإعادة هيكلة أعمال خدمات الشركة لتوجيه المزيد من الاهتمام إلى البث والإعلان.