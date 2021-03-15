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آبل تدعم هاتف آيفون 13 بتقنية استشعار البصمة

منذ 15 ساعة
شركة أبل

شركة أبل

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تخطط شركة آبل لدعم الجيل الجديد من هواتف الأيفون iPhone 13 بتقنية جديدة لتحقيق مزيد من الامان والخصوصية للمستخدمين.

وأكدت تقارير أن الشركة تنوي دعم الجيل القادم من هواتف الأيفون 13 بتقنية استشعار البصمة المدمجة في الشاشة.

وتخطط الشركة لإضافة هذه التقنية إلى كل إصدارات أبل من سلسلة هواتفها القادم.

ومن المقرر طرح الإصدار الجديد من هاتف آبل في النصف الثاني من العام الجاري 2021.

وتفوقت آبل على سامسونج في مبيعات الهواتف الذكية في الربع الأخير من العام الماضي، وحققت الشركة الأمريكية نمو في مبيعات هواتف iPhone بنسبة 22%.

ويرجع مراقبون السبب الرئيسي في ذلك إلى إطلاق سلسلة هواتف iPhone 12 بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G للمرة الأولى في هواتف الأيفون.

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