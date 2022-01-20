آبل ترصد عيبًا جسيمًا في متصفح "سفاري"

أعلنت شركة أبل عن رصد عيب جسيم في متصفح أجهزتها الذكية “سفاري”، يسمح باستخراج سجل تصفح المستخدم وحتى معرفات مستخدم جوجل Google ID.

وأعلنت الشركة أنها تعمل حاليا على معالجة هذا العيب الكبير، وذلك بمعرفة مهندسيها المختصين، لوقف نزيف تسريب بيانات مستخدمي “سفاري”.

ولوحظ العطل للمرة الأولى عبر متصفح “ويب كيت”، المعروف كمُحرّك متصفح أبل الذي يشغل “سفاري” ومتصفحات الويب الأخرى، وبما أن “ويت كيت”، محرك مفتوح المصدر، فإن التحديثات المتعلقة بالخطأ تكون عامة ويمكن رؤيتها على “جيت هب”.

وحتى الآن لم تعلن أبل، الموعد المحدد لصيانة الأعطال التي لحقت بمتصفح سفاري، وحسب موقع “ماك رومرز”، سيتطلب الأمر طرح أبل لنسخ محدثة من إصدارات أنظمة تشغيل أجهزتها الذكية iOS 15 و macOS Monterey .

خاصية جديدة على سفاري

وتعتنق شركة أبل سياسة تحسين أداء التطبيقات على أجهزتها للوصول لأفضل أداء ممكن لهذه التطبيقات يزيد من تمسك عملائها بأجهزتها الجديدة.

وأعلنت الشركة الأمريكية العملاقة بمجال التقنيات، عن إضافتها لخاصية جديدة، لمتصفح الإنترنت “سفاري” الخاص بأجهزة أبل المختلفة، يجعل من عملية تشغيل تطبيق يوتيوب أكثر إمتاعا.

هذه الخاصية الجديد المضافة لسفاري، أعلنت عنها أبل باسم Vinegar، لأجهزة iPhone و iPad و Mac تعمل عليها أبل منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بهدف استبدال مشغل يوتيوب بمشغل آخر.

وتم تطوير خاصية Vinegar، حيث يستبدل مشغل YouTube في Safari بعلامة فيديو HTML أصلية، مما يوفر مجموعة من التحسينات المرتبطة، وذلك يشمل التخلص من الإعلانات المزعجة أثناء تشغيل الفيديو، ومنع تطبيق يوتيوب من تتبع أنشط التشغيل والإيقاف المؤقت والبحث.

كما تستعيد خاصية Vinegar، وظيفة PIP المعروفة أيضا بخاصية صورة داخل صورة، ولا تسمح الخاصية بتوقف تشغيل مقاطع الفيديو إذا قام المستخدم بالانتقال لعلامة تصفح أخرى.