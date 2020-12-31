آبل تزيل آلآف الألعاب من متجرها الصيني

في خطوة حازمة، أزالت شركة آبل 39000 تطبيق ألعاب من متجرها في الصين اليوم الخميس، فيما يشكل عملية الإزالة الأكبر على الإطلاق في يوم واحد، حيث حُددت نهاية العام بصفتها موعدًا نهائيًا لجميع ناشري الألعاب للحصول على الترخيص.

وتأتي عمليات الإزالة وسط حملة السلطات الصينية ضد الألعاب غير المرخصة، وسعت الحكومة الصينية منذ فترة طويلة إلى فرض لوائح أكثر صرامة على صناعة الألعاب لديها لإزالة المحتوى الحساس.

وإلى جانب إزالة 39000 لعبة، فقد أزالت آبل أيضًا أكثر من 46000 تطبيق بشكل إجمالي من متجرها اليوم الخميس.

وتضمنت الألعاب التي تأثرت بالإزالة Ubisoft Assassin’s Creed Identity و NBA 2K20، وذلك وفقًا لشركة الأبحاث Qimai.

وقالت Qimai: إن 74 فقط من أفضل 1500 لعبة مدفوعة عبر متجر آبل نجت من عملية الإزالة.

ومنحت آبل ناشري الألعاب في البداية موعدًا نهائيًا في نهاية شهر يونيو لتقديم رقم الترخيص الصادر عن الحكومة لتمكين المستخدمين من إجراء عمليات الشراء داخل التطبيق في السوق الأكبر للألعاب في العالم، وذلك بحسب “البوابة العربية للاخبار التقنية”.