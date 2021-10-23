الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

آبل تستعد لطرح جهاز iMac الجديد

23 - أكتوبر - 2021
آبل تصحح 3 ثغرات أمنية

شعار آبل

A A A
طباعة المقال

يترقب عشاق آبل موعد طرح الشركة العملاقة جهاز iMac الذي كشفت عنه في مؤتمرها الاستثنائي قبل أيام بداية عام 2022.

وتستعد آبل لطرح الإصدار الأحدث من الحاسوب المكتبي iMac الذي سيطرح بقياس عملاق يصل لـ 27 بوصة.

ونقل موقع ناين تو فايف ماك عن المحلل التقني الموثوق “روس يانج”، بأن الإصدار الجديد من iMac سيطرح في وقت مبكر من عام 2022 المقبل.

ويتميز الجهاز الجديد بشاشة mini-LED مع معدل تحديث 120 هرتز، تمامًا مثل شاشات MacBook Pro التي تم الكشف عنها حديثا.

وفي تقرير سابق لبلومبرج، ذكرت الوكالة إن شركة أبل أخرت تطوير جهاز iMac مقاس 27 بوصة للتركيز على الإصدار المزود بشاشة بقياس 24 بوصة.

ومن المتوقع أن تطرح أبل جهاز iMac، ومعه أجهز Mac mini و Mac Pro بمعالج ARM، ووفق التنبؤات قد تصل هذه الأجهزة كافة قبل نهاية النصف الأول من 2022.

وطرحت أبل منتجات أخرى بشاشات mini-LED مثل جهاز iPad Pro المزود بشاشة حجمها 12.9 بوصة والذي أطلقت الشركة في وقت سابق من العام الحالي، وكذلك أجهزة MacBook Pro بحجم 14 و16 بوصة اللتين أعلنت عنهما أبل هذا الأسبوع في فعاليتها الأخيرة.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    سبوتيفاي
    سبوتيفاي تطلق منصة "ساوند تراب" لمزامنة التأليف الموسيقي
    بيتكوين
    البيتكوين تقفز ألف دولار خلال ساعات!!
    ايتخدام الهاتف الذكي- تعبيرية
    تفاصيل دقيقة عليك معرفتها قبل شرائك هاتف غوغل Pixel 6a

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان
    فقدان الوزن- تعبيرية
    فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!