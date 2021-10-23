آبل تستعد لطرح جهاز iMac الجديد

يترقب عشاق آبل موعد طرح الشركة العملاقة جهاز iMac الذي كشفت عنه في مؤتمرها الاستثنائي قبل أيام بداية عام 2022.

وتستعد آبل لطرح الإصدار الأحدث من الحاسوب المكتبي iMac الذي سيطرح بقياس عملاق يصل لـ 27 بوصة.

ونقل موقع ناين تو فايف ماك عن المحلل التقني الموثوق “روس يانج”، بأن الإصدار الجديد من iMac سيطرح في وقت مبكر من عام 2022 المقبل.

ويتميز الجهاز الجديد بشاشة mini-LED مع معدل تحديث 120 هرتز، تمامًا مثل شاشات MacBook Pro التي تم الكشف عنها حديثا.

وفي تقرير سابق لبلومبرج، ذكرت الوكالة إن شركة أبل أخرت تطوير جهاز iMac مقاس 27 بوصة للتركيز على الإصدار المزود بشاشة بقياس 24 بوصة.

ومن المتوقع أن تطرح أبل جهاز iMac، ومعه أجهز Mac mini و Mac Pro بمعالج ARM، ووفق التنبؤات قد تصل هذه الأجهزة كافة قبل نهاية النصف الأول من 2022.

وطرحت أبل منتجات أخرى بشاشات mini-LED مثل جهاز iPad Pro المزود بشاشة حجمها 12.9 بوصة والذي أطلقت الشركة في وقت سابق من العام الحالي، وكذلك أجهزة MacBook Pro بحجم 14 و16 بوصة اللتين أعلنت عنهما أبل هذا الأسبوع في فعاليتها الأخيرة.