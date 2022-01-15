آبل تسيطر.. اكتساح تاريخي لأجهزة Mac في 2021

ارتفع معدل النمو السنوي لأجهزة أبل “ماك” بلغ 28.3% مقابل 14.6% لسوق أجهزة الكمبيوتر العالمية.

ووفق شركة “كاناليس” المختصة بالإحصائيات، فإن شحنات أجهزة Mac في 2021 نمت بمعدل ضعف سرعة سوق أجهزة الكمبيوتر ككل.

وساهم في تحقيق هذا القدر من النمو، قوة مبيعات M1 Pro وM1 Max MacBook Pro، والتي تم طرحها للبيع في أكتوبر من العام الماضي.

وبشكل عام، نجح سوق الحواسيب الشخصية في تحقيق نمو ملحوظ في عام 2021، مدفوعا برغبة المستهلكين في تعويض فترة الركود خلال عام الجائحة 2020.

وأنهى سوق الحواسيب الشخصية عام 2021 بضربة كبيرة، حيث تجاوزت شحنات الربع الأخير 90 مليونا للعام الثاني على التوالي.

كما أظهرت بيانات كاناليس، أن الشحنات العالمية من أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة ومحطات العمل نمت بنسبة 1% بمعدل سنوي لتصل إلى 92 مليون وحدة فوق 91 مليون وحدة قبل عام.

تحقيق الاستفادة القصوى من “ماك”

وتثير الإمكانات الجديدة التي يطرح بها جهاز “ماك” بنسخته الأحدث من أبل، حماسة عملاء هذا الجهاز من المطورين.

وفيما يلي، مجموعة لأبرز التطبيقات التي يمكن باستخدامها، يحصل المستخدم على أفضل استفادة من قدرات جهاز أبل “ماك”.

CleanShot X

هو التطبيق الأمثل إذا كنت تلتقط لقطات شاشة بانتظام لإرسال تصحيحات واجهة المستخدم وتفسيرات استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

1Password

هذا التطبيق، من التطبيقات التي لا غنى عنها لمستخدمي أجهزة “ماك”، كونه يشمل على العديد من الميزات ويستخدم لإدارة كلمات المرور، وهو من التطبيقات العاملة بمقابل.

Alfred

تطبيق آخر جاء ضمن القائمة هو تطبيق Alfred، الذي يمتلك عدة مقومات تشمل حفوظات الحافظة clipboard، ويمنح المستخدم القدرة على التبديل السريع بين ما هو موجود على لوحة المفاتيح دون إعادة نسخ أي شيء يدويًا.