“آبل” تطرح تطبيق هاتفي لمكافحة “شائعات كورونا”

يستمر وباء “كورونا” بالانتشار بين دول العالم تزامنا مع انتشار واسع لأخباره على وسائل التواصل الاجتماعي، وكثير منها يكون غير دقيق، ويتضمن معلومات مضللة حول أسباب انتشار المرض وكيفية العلاج منه، ما دفع بعض الحكومات إلى منع مواطنيها من تناقل الأخبار غير الدقيقة تحت طائلة المسؤولية.

وفي محاولة منها للحد من انتشار هذه الأخبار طرحت عملاقة التكنولوجيا “آبل” قسماً إخبارياً خاصا يحمل اسم :كوفيد – 19″ (وهو الاسم العلمي لفيروس كورونا) وذلك ضمن تطبيق”آبل نيوز” (Apple News) في محاولة لمساعدة الأشخاص في الحصول على تحديثات إخبارية موثوقة حول انتشار الفيروس.

وبحسب موقع “neowin” المعني بشؤون التكنولوجيا، فإن القسم الجديد سيستمد بعض مواده الإخبارية من شبكات إعلامية عالمية لضمان صحتها.

يتزامن هذا الإجراء مع محاولات عديدة لوسائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا للحد من التداول بالمعلومات المزيفة.

وتنتشر كذلك خدمات التتبع المباشر في الدول الكبرى، وهي واحدة من التطبيقات المفيدة في التتبع المباشر لحالة تفشي المرض في جميع أنحاء العالم.

أما وبالنسبة لأولئك الذين لم يستطيعوا العثور على أدوات التتبع، أضافت “آبل” رسومات غرافيكية، لإعطاء الأشخاص أرقاماً حديثة حول عدد الحالات، وعدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم جرّاء المرض، وعدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض.

ويتضمن Apple News Spotlight أيضا معلومات لمساعدة الأشخاص على الاستعداد لمكافحة انتشار المرض، عبر تقديم بعض النصائح لعملية غسل يديك بانتظام وبشكل كامل، واستخدام المنظفات لتطهير الأسطح، ونصائح حول كيفية الاستعداد الأفضل للحجر الذاتي.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تخصص فيها Apple قسمًا من تطبيقها الإخباري لمساعدة الأشخاص في العثور على معلومات موثوقة، حيث قامت بذلك في أميركا لتتبع آخر الأخبار المحيطة بالانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020 أيضا.