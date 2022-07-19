آبل تعتزم إبطاء التوظيف للتغلب على تباطؤ اقتصادي محتمل

قالت وكالة بلومبيرغ للأنباء الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة، إن عملاق التكنولوجيا آبل يعتزم إبطاء التوظيف ونمو الإنفاق العام القادم في بعض الوحدات للتغلب على تباطؤ اقتصادي محتمل.

وقال التقرير إن التغييرات لن تشمل كل الوحدات وإن آبل ما زالت تخطط لبرنامج نشط لإطلاق منتجات جديدة في 2023 .

وتخلت أسهم الشركة، التي لم ترد على الفور على طلب من رويترز للتعقيب، عن مكاسبها الأولية لتغلق منخفضة 2.06 بالمئة عند 147.07 دولار.

وآبل هي أحدث شركة لديها خطط لإبطاء التوظيف، لتنضم بذلك إلى ميتا بلاتفورمس وتسلا وعدد من البنوك الأمريكية في إطار استعداداتهم لتباطؤ اقتصادي محتمل.

من جهة أخرى تحولت الأسهم الأمريكية للهبوط بشكل حاد في نهاية تعاملات يوم الإثنين بعد أن أدت خطط شركة أبل لإبطاء التوظيف إلى زيادة مخاوف المستثمرين من أن حملة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم ستؤدي إلى ركود الاقتصاد.

هبط مؤشر S&P 500 عند الإغلاق مع تحول المستثمرين لعمليات بيع في أول أيام الأسبوع، بعد مكاسب تجاوزت 1% في أول اليوم. قادت أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية الانخفاض، مع انخفاض أسهم “أبل” بأكثر من 1%. إذ قال أشخاص مطلعون، إن صانع “أيفون” يخطط لإبطاء عمليات التوظيف والإنفاق في العام المقبل في بعض الأقسام للتعامل مع الانكماش الاقتصادي المحتمل. وتأتي هذه الأخبار في أعقاب خطوة مماثلة من جانب شركة ألفابت الأسبوع الماضي.