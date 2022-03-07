“آبل” تعلن تأجيل اصدار أقوى اجهزة الكمبيوتر الى عام 2023

في آخر اصدارات التكنولوجيا وفي ما يخص شركة “آبل”، قامت الشركة في تأجيل اصدار أقوى اجهزة الكمبيوتر الي عام 2023، وهذه المعلومات تعود الى حديث أحد المطلعين عن أجهزة الكمبيوتر الجديدة من “آبل”، مشيراً الى انه في عام 2023، ستقوم الشركة بتحديث أقوى أجهزة الكمبيوتر لديها، بحسب ما نشره موقع “PhoneArena”.

وكشف المطلع والمحلل الرسمي من “آبل”، “مينغ تشي كو”، قال في حسابه على موقع “تويتر”، إن شركة “آبل”، لأسباب غير معروفة، أجلت إصدار أقوى أجهزة الكمبيوتر لديها حتى عام 2023.

وقال المتخصص إن الشركة تعتزم تحديث أجهزة كمبيوتر “iMac Pro” و”Mac Pro”، وسيتم تشغيل الأجهزة بواسطة شريحة “ARM” من “آبل”.

أيضًا، من البيانات التي كشف عنها تشي كو: يترتب على ذلك أنه في عام 2022 ستقدم “آبل” جهازين جديدين.

وبحسب تشي كو، تخطط الشركة أيضًا لتقديم شاشة خارجية بقطر 27 بوصة، ويعتقد الخبير أن الجهاز سيكون مناسبًا للميزانية نسبيًا، حيث لن يتلقى إضاءة خلفية بتقنية “Mini-LED”.







