آبل تكشف عن ميزة جديدة في سماعتها اللاسلكية “AirPods”

كشفت شركة ”آبل“ الأمريكية بعض الميزات الجديدة والرائعة عن التحكم في وظائف الوسائط لسماعات الأذن اللاسلكية القادمة.

ووفقا لبراءة الاختراع، سيتم التحكم في أجهزة ”Air pods“ بناء على حركات الجسم أو حركات الوجه دون أزرار مادية.

وسيغير جهاز الصوت القابل للارتداء تشغيله اعتمادا على نوع الإدخال أو المدخلات، وبمجرد الضغط على الأسنان أو اللسان، سيتمكن المستخدم من تبديل الموسيقى أو تشغيلها أو إيقافها مؤقتا.

وتنص ورقة براءة الاختراع على أنه يجوز للمستخدم التحكم في الجهاز بجسمه أو الضغط فوق أسنانه أو فوق لسانه، كما تتضمن إجراءات الإدخال أيضا تحريك المستخدم جزءا من الجسم، مثل تحريك رأسه ويديه وذراعيه وساقيه.

وحصلت سماعات AirPods على معظم الانتباه، وقدمت آبل نسختين جديدتين من AirPods في عام 2019، إحداهما لتحديث النموذج العادي الذي يتميز بعمر بطارية أفضل وعلبة شحن لاسلكية اختيارية، والثانية عبارة عن نموذج Pro الذي يتميز بتصميم جديد وميزة إلغاء الضوضاء.

وإلى جانب هاتف آيفون، يبدو أن AirPods حققت نجاحًا كبيرًا في موسم العطلات بالنسبة لشركة آبل، إذ ينبغي الانتظار لمدة شهر في حال طلب نسخة AirPods Pro، التي عرضت للبيع في شهر أكتوبر 2019، من موقع الشركة.