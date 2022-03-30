آبل تواجه دعوى قضائية في هولندا بقيمة 5.5 مليار يورو!!

رفعت مؤسسة هولندية دعوى قضائية على شركة أبل بشأن رسوم App Store للمطورين، حيث تطالب بتعويض قدره 5.5 مليار يورو عما تزعم أنه سلوك احتكاري.

وفي بيان صحفي، صرحت المؤسسة أنها كانت تقدم مطالبة جماعية بالتعويض عن الأضرار، نيابة عن أي مالك iPhone أو iPad في الاتحاد الأوروبي قام بتنزيل تطبيق مدفوع أو قام بإجراء عمليات شراء داخل أحد التطبيقات.

قد تبدو مقاضاة أبل بسبب سياسات متجر التطبيقات نيابة عن المستهلكين (بدلاً من المطورين) خطوة غير عادية من جانب المؤسسة الهولندية. ركز معظم التدقيق حول ما يسمى ب “ضريبة أبل” للشركة على تأثيرها الضار على أرباح المطورين. وفي شهر يناير الماضي، وافقت شركة أبل على تسوية دعوى جماعية من قبل المطورين الأمريكيين مقابل 100 مليون دولار.

وتدعي المؤسسة الهولندية أن رسوم أبل للمطورين قد تم اثرت على المستهلكين. وكتبت المؤسسة في بيانها الصحفي: “يضطر مطورو التطبيقات إلى نقل التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين بسبب ممارسات أبل الاحتكارية والشروط غير العادلة”.

وتطلب المؤسسة من المستهلكين في الاتحاد الأوروبي الذين اشتروا تطبيقًا في متجر تطبيقات أبل أو أجروا عملية شراء داخل التطبيق منذ سبتمبر 2009، الانضمام إلى شكواها. ومن المقرر رفع الدعوى في محكمة مقاطعة أمستردام.