الأثنين 21 ربيع الأول 1444 ﻫ - 17 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

آبل توقف استخدام الرقائق الصينية (YMTC)

منذ 23 ثانية
شعار شركة آبل

شعار شركة آبل

فوربس الشرق الاوسط
A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة آبل الأميركية عن إيقاف استخدام رقائق الذاكرة من شركة Yangtze Memory Technologies الصينية (YMTC) في منتجاتها.

ويأتي قرار “آبل” بعد أن فرضت واشنطن قيودًا صارمة على الصادرات ضد شركات التكنولوجيا الصينية.

كانت شركة أبل تخطط في الأصل للبدء في استخدام رقائق ذاكرة فلاش NAND التابعة لشركة YMTC الممولة من الدولة في وقت مبكر من هذا العام، لاستخدامها فقط لأجهزة آيفون المباعة في السوق الصينية، بحسب صحيفة نيكي.

ولكن في النهاية تدرس الشركة إمكانية شراء نحو 40% من الرقائق المطلوبة لجميع أجهزة iPhone من YMTC.

أضافت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي شركة YMTC، أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في الصين و30 كيانًا صينيًا آخر، إلى قائمة الشركات التي لم يتمكن المسؤولون الأميركيون من فحصها، وهو ما قد يؤدي إلى عقوبات أكثر صرامة، ما أدى إلى تصعيد التوترات مع بكين.

تخضع YMTC أيضًا للتحقيق من قبل وزارة التجارة الأميركية حول ما إذا كانت قد انتهكت ضوابط التصدير في واشنطن من خلال بيع رقائق لشركة الاتصالات الصينية، Huawei، المدرجة في القائمة السوداء.

القيود الأميركية الجديدة
فقدت كبرى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية 240 مليار دولار من قيمتها السوقية بسبب العقوبات الأميركية التي فرضتها واشنطن للحد من قدرات الصين على تصنيعها.

تستهدف القرارات الجديدة فرض مزيد من القيود على كبار مصنعي الرقائق لوقف إمداداتهم لمصانع الرقائق في الصين.

وتحظر العقوبات شحن مجموعة واسعة من الرقائق لاستخدامها في أنظمة الحوسبة الفائقة الصينية، هذا إلى جانب تقييد تصدير مستلزمات صناعة الرقائق من الولايات المتحدة إلى الصين.

وتسعى الولايات المتحدة من ناحية أخرى لتوطين صناعة الرقائق في البلاد، إذ أصدرت إدارة الرئيس جو بايدن في أغسطس/آب قرارًا بدعم قيمته 52 مليار دولار للقطاع المحلي.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    ألعاب الفيديو
    الإجرام الإلكتروني.. تحذير هام لعشاق ألعاب الفيديو!!
    شعار شركة مايكروسوفت
    تقرير تقني أمني يكشف مفاجأة صادمة عن مايكروسوفت!
    شركة AMD
    AMD تستعد لخفض إنتاج سلسلة معالجات Ryzen 7000

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شيرين عبد الوهاب
    إصابة شيرين عبد الوهاب بشكل خطير... إليكم التفاصيل
    الشرطة الفرنسية
    جثة طفلة في باريس مقطوعة الرأس مع كتابات على جسمها!
    رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير
    رقم كبير.. محمد شقير يكشف عدد الذين تفوق قيمة ودائعهم الـ100 ألف دولار!