آبل في أزمة.. تراجع الطلب على آيفون 13

واجهت شركة آبل الأمريكية في الفترة الأخيرة مشكلة مختلفة، تتمثل في تراجع الطلب على هاتف آيفون 13.

وذكرت الشركة لموردي مكوناتها، إن الطلب على تشكيلة “آيفون 13” قد ضعف، بحسب ما قالت مصادرة مطلعة على الأمر، مشيرة إلى أن بعض المستهلكين قرروا التوقف عن محاولة الحصول على منتج يصعب إيجاده

وخفضت “أبل” هدف إنتاج “آيفون” للعام الجاري بنحو 10 ملايين وحدة، من مستهدف يبلغ 90 مليونا، بسبب نقص الأجزاء، بحسب ما ذكرت شبكة “بلومبرج “.

ولكن أبل توقعت تعويض الكثير من هذا الخفض العام المقبل مع تحسن العرض المتوقع، إلا أن الشركة أخبرت موزعيها أن هذه الطلبيات قد لا تتحقق، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المناقشات خاصة.

وماتزال الشركة على مسار تحقيق موسم عطلات قياسي، إذ يتوقع المحللون زيادة المبيعات بنسبة 6% لتصل إلى 117.9 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، لكنه لن يكون الربح الرائع الذي تصورته “وول ستريت”.

تأخر التسليمات

وتسبب نقص الأجزاء والتأخير في التسليم في إحباط العديد من المستهلكين، وفي ظل التضخم، ومتحول “أوميكرون” الذي يجلب مخاوف جديدة للمتسوقين المنهكين من الوباء؛ فقد يتخلى بعض المستهلكين عن شراء بعض السلع غير الرئيسية.

قد يعني ذلك تخطي “آيفون 13” تماماً، وانتظار الترقية الخاصة به العام المقبل، عندما يصدر الموديل الأحدث، وتقدِّم التشكيلة الحالية، والتي تبدأ أسعارها من 799 دولاراً للطراز القياسي، و999 دولاراً للطراز “Pro”، تحديثاً متواضعاً عن “آيفون 12″، الذي كان تصميمه جديداً بشكل كلي، ومن المتوقع إجراء تغييرات أكبر في طراز 2022، مما يمنح بعض المتسوقين سبباً للانتظار.

من جانبها رفضت “أبل بكاليفورنيا التعليق على تلك الأنباء .