آبل لا يزال لديها الكثير حتى نهاية عام 2022

لقد كان شهر أيلول/سبتمبر الجاري حافلًا بالعديد من المنتجات والأحداث الخاصة بشركة ”أبل“ الأمريكية، إذ أطلقت الشركة أجهزة ”iPhone 14″ و“iPhone 14 Pro“ و“iPhone 14 Pro Max“ وساعتي ”Watch Series 8″ و“Apple Watch SE“.

ومع ذلك، يتحول الاهتمام الآن إلى شهر تشرين الأول/أكتوبر وما بعده، إذ تشير التقارير إلى أن ”أبل“ لا يزال لديها الكثير في جدولها الزمني حتى نهاية عام 2022، وفيما يأتي قائمة بأبرز المنتجات والأشياء التي يمكن توقعها من ”أبل“ حتى نهاية هذا العام:

إطلاق iPhone 14 Plus

بالرغم من إطلاق أجهزة iPhone 14 و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max في الـ16 من أيلول/سبتمبر، سيصدر هاتف ”iPhone 14 Plus“ اعتبارًا من الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، وبالرغم من أن الشركة لم تكشف عن السبب وراء تأجيله، إلا أن هاتف ”iPhone 14 Plus“ هو إصدار جديد تمامًا في السلسلة مع شاشة كبيرة بحجم ”6.7 بوصة“.

وينتظر الكثيرون أيضا رؤية الميزات الجديدة الرئيسة التي يقدمها جهاز ”iPhone 14 Plus“ مثل اكتشاف حوادث السيارات والدعم القادم للرسائل النصية في حالات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية وعمر البطارية الأطول والكاميرات المحسنة والتصميم القابل للإصلاح مع لوحة زجاجية خلفية قابلة للإزالة.

مزايا تحديث iOS 16.1

كشفت ”أبل“ أن نظام التشغيل ”iOS 16.1“ سيصدر في وقت لاحق من هذا العام، وسيتضمن التحديث العديد من الميزات الجديدة لجهاز ”آيفون“، مثل دعم الأنشطة الحية في تطبيقات الجهات الخارجية ودعم ملحقات ”Matter“ في تطبيق ”Home“، وتدريبات ”Apple Fitness+“ التي تأتي دون ساعة ”أبل“ وغيرها من المزايا الأخرى.

حدث بداية الشهر المقبل

من المحتمل أن تضرب الشركة موعدًا في تشرين الأول/أكتوبر المقبل للإعلان عن طرازي ”iPad“ و ”Mac“ الجديدين، ويمكن أن يكون الحدث التالي في أوائل الشهر المقبل، لكن لم يتم الإعلان عن التوقيت بعد.

جهاز iPad Pro

تشير التقارير إلى أن الشركة تخطط للإعلان عن طرازات ”iP“ad Pro الجديدة مع شريحة ”M2“ مع جهاز آيباد معاد تصميمه من الجيل العاشر وجهاز ”Mac Pro“ جديد بحلول نهاية عام 2022، ومن الممكن أيضًا الإعلان عن طرازات ”MacBook Pro“ و ”Mac mini“ الجديدة.

إصدار iPadOS 16 و macOS Ventura

من المقرر طرح نظامي تشغيل ”iPadOS 16“ و ”macOS Ventura“ خلال الشهر المقبل، ومن المحتمل أن تعلن الشركة عن تواريخ الإصدار الدقيقة لتحديثات البرامج قريبا.

ميزة stage manager

أجلت ”أبل“ إصدار نظام iPadOS 16 حتى تشرين الأول/أكتوبر المقبل من أجل إجراء تحسينات في ميزة ”St“age Manager بعد أن انتقد بعض المستخدمين أوجه القصور المختلفة في الميزة.

وتعمل خاصية ”Stage Manager“ على مساعدة المستخدم بالقيام بأكثر من مهمة على جهازه بكل سهولة، كما إنها تمكن أيضا من الاتصال بالأجهزة الأخرى.

موسيقى ”أبل“ الكلاسيكية

أعلنت شركة ”أبل“ في آب/أغسطس 2021 عن استحواذها على خدمة الموسيقى الكلاسيكية ”Primephonic“، وقالت الشركة في ذلك الوقت إنها تخطط لإطلاق تطبيق مخصص للموسيقى الكلاسيكية في عام 2022 يجمع بين واجهة مستخدم ”Primephonic“ وميزات إضافية.

ولا يعرف سوى القليل من التفاصيل حول تطبيق“Apple Music Classical“ المخصص أو موعد إطلاقه، ولكن من المحتمل أن يتم طرحه قريبًا قبل نهاية عام 2022.