آخر تطورات مهمة "أرتيميس" إلى القمر

تسعى أمريكا للعودة إلى القمر من خلال مهمة “أرتيميس”، بعد نصف قرن من آخر رحلة ضمن برنامج “أبولو”.

تموضعت المركبة الفضائية أوريون في مدار قمري بعيد في اليوم العاشر من مهمة “أرتيميس 1″، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وأوضحت الوكالة في منشور على مدونة أن مراقبي الرحلة سيتولون خلال وجود أوريون في هذا المدار القمري “مراقبة الأنظمة الحيوية للمركبة وسيجرون عمليات تدقيق تتعلق ببيئة الفضاء السحيق”.

وباتت هذه الكبسولة الجديدة موجودة راهناً على مسافة نحو 64 ألف كيلومتر من القمر الذي يُفترض أن تنقل إليه رواد فضاء في السنوات المقبلة، للمرة الأولى منذ آخر رحلة أمريكية ضمن مهمة أبولو في العام 1972.

وستحتاج المركبة على هذه المسافة إلى 6 أيام على الأقل لإجراء نصف دورة حول القمر قبل بدء رحلة العودة إلى الأرض.

وترمي هذه الرحلة التجريبية الأولى، وهي غير مأهولة، إلى التأكد من أن المركبة آمنة.

ومن المقرر أن تهبط في المحيط الهادئ في 11 ديسمبر/ كانون الأول، بعد ما يزيد قليلاً عن 25 يوماً من الرحلة.

ويحكم نجاح هذه المهمة مستقبل المهمة التالية “أرتيميس 2” التي ستنقل رواد فضاء حول القمر من دون هبوط، وبعدها “أرتيميس 3” التي ستتيح أخيراً عودة البشر إلى سطح القمر. ومن المقرر أن تتم هذه المهمات رسمياً في عامي 2024 و2025 على التوالي.