آخر "نهفات" إيلون ماسك: تويتر سيرتكب الكثير من الحماقات

لم يتوقف الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، مالك تويتر الجديد في إثارة الجدل، منذ استحواذه على العصفور الأزرق.

ولعل آخر “نهفات” رئيس تيسلا، تغريدة نشرها مساء أمس الأربعاء، أكد فيها أن تويتر سيرتكب الكثير من الحماقات.

وكتب على حسابه قائلاً:” يرجى الأخذ بعين الاعتبار أن تويتر يرتكب الكثير من الأفعال الغبية في الأشهر القادمة.

Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months.

We will keep what works & change what doesn’t.

— Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2022