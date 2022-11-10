الخميس 16 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 10 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

آخر "نهفات" إيلون ماسك: تويتر سيرتكب الكثير من الحماقات

منذ 38 دقيقة
إيلون ماسك

إيلون ماسك

A A A
طباعة المقال

لم يتوقف الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، مالك تويتر الجديد في إثارة الجدل، منذ استحواذه على العصفور الأزرق.

ولعل آخر “نهفات” رئيس تيسلا، تغريدة نشرها مساء أمس الأربعاء، أكد فيها أن تويتر سيرتكب الكثير من الحماقات.

وكتب على حسابه قائلاً:” يرجى الأخذ بعين الاعتبار أن تويتر يرتكب الكثير من الأفعال الغبية في الأشهر القادمة.

نغير ما لا يصلح

إلا أنه أضاف أن العصفور الأزرق سيحتفظ بالتعديلات الصالحة ويغير ما لا يصلح منها.

أتى ذلك، بعدما عمدت الشركة العملاقة إلى الغاء علامة “رسمي” التي اعتمدتها لبعض الحسابات الموثقة على تويتر؛ لاسيما تلك االتي تعود لأسماء وشركات بارزة أو تابعة لحكومات أو وسائل إعلام.

وقد أشعل هذا القرار المزيد من الشكوك والتساؤلات حول الخطوات التي ينوي ماسك اعتمادها لاحقا، أو التعديدلات التي ينوي تنفيذها، كما وعد مراراً في السابق.

يشار إلى أنه الرجل المثير للجدل كان أثار موجة انتقادات خلال الأيام الماضية، بعد تسريحه آلاف العاملين في المنصة وتراجع إنفاق المعلنين الذين أرعبتهم طريقة إدارته لموقع التواصل الشهير، بالإضافة إلى فرضه اشتراك بقيمة 8 دولارات شهرياً مقابل توثيق حسابات المغردين بالعلامة الزرقاء الشهيرة!

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    منصة إف تي إكس
    منصة "إف تي إكس" للعملات الرقمية على شفا الانهيار
    علامة الحساب الموثق على تويتر
    شعار جديد لحسابات تويتر الموثقة
    لا تصدقها.. 5 خرافات حول شحن الهواتف

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    دخل بريطانيا بطريقة غير شرعية.. والدان يستعرضان قصرًا بنياه من أموال ابنهما
    كرسي رئيس الجمهورية
    ثلاثة أسماء رئاسية في جعبة الراعي!
    فيراري "شوماخر" تُباع بمبلغ خيالي في مزاد في سويسرا