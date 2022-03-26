آلاف البرامج والأفلام المجانية.. يوتيوب تنافس عمالقة البث

تحاول شركة يوتيوب دخول سوق البث ومنافسة الشركات العملاقة في هذا المجال، من خلال عرض عدد هائل من الأفلام والبرامج المجانية.

وفي التفاصيل، بدأت منصة يوتيوب بث أكثر من 4000 حلقة تلفزيونية ومئات الأفلام المجانية؛ في محاولة منها لمنافسة شركات البث العملاقة، حيث تحاول المنافسة في سوق بث يتزايد ازدحامًا وتنافسية.

وستقدّم الشركة عشرات الأعمال البارزة مجانًا في الولايات المتحدة، على الرغم من أن العملاء الراغبين في متابعتها سيتعين عليهم مشاهدة الإعلانات.

كما تسمح المنصة بإمكانية الوصول إلى البرامج والأفلام المجانية عبر تطبيق يوتيوب باستخدام أجهزة التلفزيون الذكية أو الأجهزة المحمولة أو متصفحات الويب.

يتزامن ذلك مع إعلان شركة غوغل، مالكة يوتيوب، أنها ستتوقف عن بيع البرامج التلفزيونية والأفلام من خلال متجر ”غوغل بلاي“ الخاص بها، وقصره على التطبيقات والألعاب فقط.

ومن أقوى منافسي يوتيوب في هذا المجال، خدمة البث المدفوعة الأشهر في العالم، بحسب المحللين، نتفليكس، إلى جانب منصات أخرى مثل توبي وروكو وبيكوك وغيرها، بحسب ما أوردته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وبخلاف عروض التلفزيون والأفلام، والتي تشمل الأفلام التي تم إصدارها مؤخرًا والبرامج التلفزيونية ذات الميزانية الكبيرة، تواجه يوتيوب أيضًا منافسة من أمثال تيك توك وإنستغرام، في ما يتعلق بالمحتوى المنتج من قبل المبدعين.

الى ذلك، زادت يوتيوب من نطاق عروضها، بما في ذلك مقاطع الفيديو الخالية من الإعلانات من خلال خدمة بريميوم المدفوعة ويوتيوب موسيقى والمحتوى الأصلي الممول.

ودخلت منصة يوتيوب مؤخرا في عالم مقاطع الفيديو القصيرة المسماة ”شورتس“ التي ينتجها المستخدمون، للتنافس مباشرة مع تطبيقات هائلة الشعبية مثل تيك توك وسناب شات وإنستغرام.

وتأتي أحدث إضافة من يوتيوب في شكل أفلام وبرامج تلفزيونية جديدة مدعومة بالإعلانات، بما في ذلك أعمال مثل: Sanctuary و Doctor Finlay و Stingray، وتشمل الأفلام المجانية قائمة طويلة تضم مثلا: Robin Hood Men in Tights و Legally Blonde و Scary Movie 3 و Popeye.

ووفق يوتيوب، ستتم إضافة الأفلام والعروض أسبوعيًا، وسيتمكن المستخدمون الذين يدفعون مقابل YouTube Premium من مشاهدة العروض والأفلام بدون إعلانات، تمامًا مثل الأنواع الأخرى من المحتوى على النظام الأساسي.

واستشهدت يوتيوب بنتائج استطلاع أجرته شركة Nielsen أفادت بأن أكثر من 135 مليون شخص في الولايات المتحدة شاهدوا مقاطع فيديو على يوتيوب باستخدام أجهزة تلفزيون متصلة بالإنترنت، في ديسمبر من العام الماضي.