آيباد برو الجديد .. إليكم الأسعار وأبرز المواصفات!

ينتظر مستخدمو أجهزة “أبل” الإصدار الجديد من جهاز آيباد اللوحي iPad Pro، المرتقَب طرحه هذا العام.

وظهرت تسريبات نقلًا عن خبراء ومواقع مختصة، تتعلق بمواصفات وسعر الجهاز المرتقب.

ووفق الخبير الموثوق “مارك جورمان”، الجهاز الجديد يأتي بطبقة زجاجية في تصميم الجهة الخلفية لدعم ميزة الشحن اللاسلكي في الجهاز عبر نظام MagSafe.

كما يشير إلى أن أبل تستبدل كابل الشحن التقليدي بنظام الشحن اللاسلكي في جهاز iPad Pro 2022.

وسيشهد الجهاز تعديلًا على نطاق واسع يخص التصميم الخارجي، في ظل مخاوف من إضافة طبقة زجاجية للجهة الخلفية سيعزز من فرص تلف الجهاز.

ومن المتوقع أيضا أن يطرح جهاز iPad Pro هذا العام بحجم 11 و12.9 إنش للشاشة، على أن يستبدل الإصدار المميز بحجم 11 بوصة شاشة LCD بشاشة miniLED.

وعن المواصفات الداخلية، كشفت التوقعات عن أن أبل تتجه لـ طرح الإصدار القادم من جهاز آيباد، بشريحة M2 المتطورة التي تدعم قريباً أيضاً جهاز MacBook Air.

كذلك، أشارت التقارير التي ظهرت حتى الآن إلى أن أبل تخطط للإعلان الرسمي عن iPad Pro في الأشهر الأخيرة من هذا العام ،في حدث يعقد ما بين شهري سبتمبر ونوفمبر.

إصدار بسعة 128 جيجا بايت بسعر 799 دولارا، وإصدار بسعة 256 جيجا بايت بسعر 899 دولارا، وإصدار بسعة 512 جيجا بايت بسعر 1099 دولارا، وإصدار بسعة 1 تيرابايت بسعر 1499 دولارا، وإصدار بسعة 2 تيرابايت بسعر 1899 دولارا.

ولإصدار Wi-Fi من iPad Pro 12.9 تأتي توقعات الأسعار كما يلي، نموذج بسعة 128 جيجا بايت بسعر 1099 دولارا، ونموذج بسعة 256 جيجا بايت بسعر 1199 دولارا، و نموذج بسعة 512 جيجا بايت بسعر 1399 دولارا، ونموذج بسعة 1 تيرابايت بسعر 1799 دولارا، ونموذج بسعة 2 تيرابايت بسعر 2199 دولارا.