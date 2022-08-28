آيفون 14 سيكون أغلى من سابقه بـ100 دولار

تتوقع الأسواق أن تطرح شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل الجيل الجديد من هاتفها الذكي آيفون 14 المقرر طرحه يوم 7 سبتمبر (أيلول) المقبل بسعر أعلى من سعر الجيل الحالي آيفون 13.

وذكر موقع «سي نت دوت» كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن الجيل الجديد الذي سيخلف الهاتف آيفون 13 المطروح في العام الماضي سيحتوي على مجموعة من التحديثات، منها شاشة عرض بالغة النقاء وكاميرا بدرجة وضوح قدرها 48 ميجابيكسل مع هواتف فئة برو.

كما يمكن أن تتخلى آبل عن فئة آيفون ميني لصالح آيفون 14 ماكس مقاس 7.‏6 بوصة، بحسب الشائعات التي تسربت عن الجيل الجديد لهواتف آيفون، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال دان إيف المحلل الاقتصادي في شركة ويدبوش إن آبل قد ترفع سعر آيفون 14 بمقدار 100 دولار عن سعر الهاتف آيفون 13 وهذه التوقعات تتفق مع توقعات المحللين في صحيفة «ذا صن»، التي أشارت إلى ارتفاع الأسعار في مختلف حلقات سلسلة إمدادات مكونات هواتف آبل.

يذكر أن آبل لم تغير سعر هواتف آيفون 13 عن سعر الجيل السابق آيفون 12، حيث لم تكن هناك اختلافات كبيرة بين الجيلين.

لذلك من المحتمل أن يزيد سعر الجيل الجديد آيفون 14 في ضوء التحديثات الكبيرة التي يحتوي عليها. ولكن قد تبقي آبل على الأسعار دون تغيير حتى تحافظ على قدرة هواتف آيفون التنافسية في مواجهة أحدث الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل المنافس آندرويد مثل سامسونغ جلاكسي إس 22 وبيكسل 6 من غوغل.

يذكر أن آبل عادة ما تطرح هواتفها الجديدة في سبتمبر بعد وقت قصير من الكشف عنها، رغم أن بعض فئات الحجم الجديدة من الجيل تطرح في وقت لاحق كما حدث في الأعوام الماضية.