أبرزها البنفسجي.. سلسلة "iPhone 14" بخيارات ألوان جديدة

من المتوقع أن تعلن شركة آبل عن الجيل القادم من iPhone الشهر المقبل، ومن المتوقع أن تأتي سلسلة iPhone 14 بخيارات ألوان جديدة، حيث ظهرت بالفعل العديد من التسريبات والشائعات على الإنترنت للكشف عن خيارات الألوان الجديدة التي من المتوقع أن تقدمها Apple مع تشكيلة iPhone 14.

ويشاع أن Apple قد تعيد خيار اللون الأرجواني أو البنفسجي مع سلسلة iPhone 14 إلى جانب الألوان العادية الأخرى، وبناءً على التسريبات والشائعات ، سيتوفر iPhone 14 mini و iPhone 14 بخيارات الألوان الأسود ، الأبيض ، الأزرق ، المنتج (الأحمر) والأرجواني، وبمقارنة خيارات الألوان مع iPhone 13 mini و iPhone 13 ، يظهر اللون الأرجواني فقط ليكون جديدًا هنا.

وتشير إحدى مشاركات Weibo التي ظهرت مؤخرًا إلى ألوان الأبيض والأسود لسلسلة iPhone 14 مثل Starlight و Midnight على التوالي، وعند الحديث عن iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max ، من المحتمل أن يأتي هذان الهاتفان الذكيان بخيارات الألوان الفضية والجرافيت والذهبية والأرجوانية، مرة أخرى ، يبدو أن اللون الأرجواني فقط هو الجديد هنا.

ومن المهم ملاحظة أن خيار اللون الأرجواني ليس جديدًا تمامًا، أطلقت Apple بالفعل سلسلة iPhone 12 في خيار اللون الأرجواني، ومع ذلك، لم يكن اللون متاحًا لسلسلة iPhone 13. من المحتمل أن تعيد Apple خيار اللون هذا مع سلسلة iPhone 14.