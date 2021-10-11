أبرز الابتكارات "غير المسبوقة" في إكسبو 2020

يوفر معرض إكسبو دبي، مساحة لعرض تقنيات جديدة ذات تأثير على حياة البشرية، فمنذ إطلاق الحدث العالمي قبل أكثر من قرن ونصف القرن، كشف عن العديد من الابتكارات التحويلية من الهاتف وأنظمة التكييف إلى ملفات الأفلام السينمائية آيماكس، وغيرها.

ويعرض إكسبو 2020 دبي أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً، والتي تقدمها 192 دولة مشاركة من حول العالم، حيث يبدو بعضها لا يُصدق ومن وحي الخيال العلمي، إلا أن التقدم التكنولوجي جعل منها حقيقة واقعة.

فما أبرز الابتكارات ”غير المسبوقة“ في إكسبو دبي وفقاً لموقع martechvibe؟

روبوتات تحيي حفلات موسيقية لبيتهوفن

في جناح ألمانيا بإكسبو دبي، يمكن للزوار الاستمتاع بأعمال الملحن الأسطوري لودفيج فان بيتهوفن، التي تؤديها الروبوتات بكل انسيابية.



رؤية المستقبل

كما يعرض جناح التنقل في إكسبو دبي كيف ستبدو الأرض في عام 2071، حيث يكشف هذا الجناح من خلال مجسمات ثلاثية الأبعاد مصممة بتقنية الهولوغرام عن مدن مستقبلية أكثر استدامة واستقلالية، وكذلك تلبي احتياجات سكانها ومصالحها التجارية في أنظمة واحدة متشابكة.



صنع الماء من لا شيء

أظهرت تقنية لجمهورية التشيك في جناح الاستدامة بالمعرض العالمي إكسبو عن إمكانية إنتاج ما يصل إلى 500 لتر من مياه الشرب والري، بدءاً من الهواء وباستخدام ضوء الشمس فقط، وحتى في أقسى البيئات الصحراوية.

تصميم طائرة وتشغيلها للتحليق جواً

ولعشاق الطيران، يمكنهم الحصول في جناح دولة الإمارات على لمحة عن مستقبل الطيران التجاري من التركيبات التفاعلية متعددة الحواس إلى تجارب الواقع الافتراضي.

كما بإمكان الزوار تعلم تركيب الطائرات وتشغيلها، فضلاً عن تصميم طائراتهم المستقبلية باستخدام تقنية الهولوغرام، من خلال تحديد نوع المحرك والأجنحة والمدى.

وبمجرد اكتمال بنائها، فهناك فرصة لتحليق الطائرة باستخدام جهاز محاكاة الطيران الخاص بطيران الإمارات لمعرفة مدى جودة أدائها.



روبوتات تكتب شعرا من كلمات الزوار

كما يمكن للزوار الاستماع إلى قصائد شعرية باللغتين الإنجليزية والعربية، ومصحوبة بموسيقى كورالية، حيث تم تأليفها بواسطة روبوتات، ويعود الفضل في هذا الابتكار للفنانة والمصممة إس ديفلين.

كما زودت ديفلين الخوارزمية ببرنامج التعليم العميق الذي يتيح للروبوتات تأليف الشعر بسرعة من خلال التقاط كلمات الزوار.