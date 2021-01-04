أبرز ما يميز سلسلة S21 من سامسونغ

كشفت تسريبات تقنية، أن شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية، قررت أن تجعل هواتف سلسلتها الجديدة S21 مميزة، بشكل أكبر من السلاسل السابقة.

ووفق التسريبات فإن هاتف ”S21 Ultra“ سيدعم خاصية القلم الضوئي الشهير من ”سامسونغ“ ”S-Pen“، التي تعتبر من أبرز مزايا هواتف سلسلة ”نوت“، وهو ما تقدمه الشركة لأول مرة في سلسلة أخرى.

وأشارت إلى أن الهواتف التي سيتم الكشف عنها خلال أيام، ضمن سلسلة S21 الجديدة، أو بعضها، ستحمل ضمن عتادها بطارية ضخمة طويلة العمر نسبيًا، دون أن تحدد الشركة أو التسريبات سعة تلك البطارية أو سرعة الشحن.

ولعل أبرز ما سيشهده تصميم السلسلة الجديدة، هو الكاميرا المعاد تصميمها التي تندمج مع حافات الهاتف، بدلًا من المستطيل المستقل بنفسه في ظهر الهاتف.

ومن المتوقع أن تكون وحدة الكاميرا الرئيسية للنماذج الجديدة هي نفسها المستخدمة في Galaxy S20 و Galaxy S20 Plus، التي تتكون من مستشعر بقياس 1/1.76 إنش وبدقة 12 ميجابكسل بفتحة f/1.8 وعدسة مكافئة 26 مم مع استقرار بصري، إلى جانب العدسة الواسعة جدًا بدقة 12 ميجابكسل والكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابكسل.

ومع ذلك، يبدو أن الكاميرا المقربة مختلفة، حيث إنها أصغر قليلًا من المستشعر بقياس 1/1.76 إنش المستخدم في أجهزة Galaxy S20 مقارنة بالمستشعر الجديد بقياس 1/1.72 إنش.

وفتحت شركة سامسونغ قبل أيام، باب حجوزات الطلب الأولي لسلسلة ”S21“ في الولايات المتحدة، وهو ما تفعله عادة بعد انتهاء حدث Unpacked مباشرة.

ويمكن للأشخاص في الولايات المتحدة الآن، التسجيل؛ ليتم إخطارهم عند بدء تشغيل الطلبات الأولية لسلسلة Galaxy S21 القادمة.

ويجب عليك تسجيل بعض المعلومات الأساسية، مثل: اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني، والرمز البريدي، مقابل أرصدة التداول الفورية، عند شراء أحد هذه الهواتف الجديدة، وذلك بحسب “ارم نيوز”.