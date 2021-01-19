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أبرز مشاكل هاتف شاومي “Mi 11”

19 - يناير - 2021
هاتف شاومي Mi 11

هاتف شاومي Mi 11

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بالرغم من الميزات الرائعة التي يتميز بها هاتف “Mi 11” الذي طرحته شركة شاومي الصينية الشهر الماضي ، إلا أنه ظهرت بعض المشاكل خلال استخدام الجهاز.

ويتصدر تلك المشكلات أنه يتم إيقاف تشغيل ”Mi 11“ بشكل عشوائي أثناء الاستخدام، كما أنه يحدث تعطيل بتطبيق الكاميرا أحيانًا أثناء التقاط الصور، ولا يتم تحميل بعض الألعاب بشكل صحيح، وقد يحدث بعض المشاكل في الشاشة، مع ظهور نقط صاخبة.

وهناك مشكلات أخرى، مثل أن سخونة الهاتف لن تمكنه من الاستفادة الكاملة من قوة معالج ”Snapdragon 888″، إضافة إلى أن أداء الكاميرا متوسط، كما يُصدر طراز ”Mi 11“ المصنوع من الجلد خشخشة عند اللعب عبر مكبر الصوت.

ومن المرجح أن تتم معالجة معظم المشكلات عن طريق تحديث برامج مستقبلية، وفي غضون شهر أو شهرين، ومن المتوقع أن يتم تحسين ”Mi 11“.

وطرحت شركة ”شاومي“ الصينية هاتفها الجديد ”Mi 11“ الشهر الماضي، كأول هاتف يعمل بواسطة معالج ”Snapdragon 888″، إذ يُقدم شاشة بدقة ”K 2“ مع أسرع شريحة ”Snapdragon“ في السوق حاليًا.

ويوفر الجهاز خيارين مختلفين، أحدهما بظهر جلدي والآخر زجاجي تقليدي، نظرًا لأنه أول هاتف ذكي يعمل بمعالج ”Snapdragon 888“ في السوق، وتم اكتشاف بعض الأخطاء والمشكلات، وفق موقع ”غيسموتشاينا“.

وبحسب المواصفات، فإن هاتف ”Mi 11“ يأتي بكاميرا قوية بدقة 108 ميغابكسل، وشاشة سوبر أموليد، وشهادة ”HDR10+“، وسماعات ”هارمان كاردون“ الأمريكية، كما يعمل بمعالج ”Snapdragon 888″، حماية للشاشة بواسطة زجاج ”كورنينغ غوريلا جلاس 7“ الأقوى.

ويدعم الهاتف معالج ”Snapdragon 888″، وهو الأحدث من كوالكوم، بدقة تصنيع 5 نانومتر، وذاكرة عشوائية تصل إلى 12 غيغابايت رام، كما يدعم تقنية ”VC LiquidCool“.

ويأتي ”Mi 11″بمستشعر رئيس بدقة 108 ميغابيكسل بحجم 1/1.33 ويدعم ”OIS“، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة 123 درجة بدقة 12 ميغابيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميغابيكسل لدعم ”telephoto macro“.

ويتميز الهاتف بتصميم زجاجي من الجهة الخلفية، ويدعم بطارية بقدرة 4600 مللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 55 واط، وبقدرة على شحن الهاتف بشكل كامل خلال 45 دقيقة، ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط، والشحن العكسي بقدرة 10 واط.

ويتوفر هاتف ”Mi 11“ بألوان الرمادي، والأزرق وأيضاً الأبيض، وينطلق النموذج الرئيس من الهاتف بسعر 611 دولارا بذاكرة عشوائية 8 غيغابايت رام، وسعة تخزين 128 غيغابايت.

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