أبرز 5 سيارات كهربائية في العالم

مع أزمة النفط العالمية وارتفاع أسعار الوقود، يتجه العديد من الأشخاص لشراء السيارات الكهربائية بدلا من السيارات العادية.

كانت خيارات المستهلك من السيارات الكهربائية في بداية طرحها في السوق محدودة وغالية الثمن ومعظمها من شركة ”تسلا“، ولكننا في 2022 نتمتع بخيارات متعددة من السيارات الكهربائية الممتازة.

واختارت شركة ”إدموندز“ الأمريكية لتسويق السيارات، أبرز 5 سيارات كهربائية عالية التقييم، بأسعار مختلفة.

شيفروليه بولت

وتبدأ القائمة بسيارة بولت الكهربائية من شركة شيفروليه الأمريكية، وبخصم كبير على سعر طراز 2023؛ ما يجعلها السيارة عالية المواصفات الأقل سعرًا في السوق، بمبلغ 34.5 ألف دولار، وبمسافة سير مقدرة بنحو 398 كيلومترا.

ولا يعني انخفاض سعرها أن مدى سيرها قصير، بل تتميز بمسافة سير كبيرة لكل مرة شحن واحدة.

وتحتوي من الداخل على شاشة لمس كبيرة، وواجهة رقمية، ونظام مساعدة للقيادة الآلية، فضلًا عن نظام تهوية وتدفئة للمقاعد الأمامية، وسعة جيدة للركاب، مع أن مساحة مقصورة الركاب أقل من السيارات المنافسة.

هيونداي آيونيك 5

تمثل سيارة آيونيك 5 أحدث سيارة كهربائية من شركة هيونداي الكورية، وتتميز بتصميم رياضي مستقبلي، وتماثل مساحة الركاب فيها سيارة هيونداي توسان، ويبلغ سعرها 41.3 ألف دولار، ومدى سيرها نحو 418 كيلومترا.

وتحتوي السيارة على بطارية كبيرة تزيد من مسافة سيرها، بالإضافة إلى أنها ذات سرعة الشحن الأعلى بين السيارات في هذه القائمة، عند استخدام الشاحن السريع المناسب لها.

وتتميز أيضًا بالراحة وسهولة القيادة، وتقترب سرعتها من سرعة سيارة تيسلا طراز واي، بمساحة متوسطة لمقصورة الركاب.

في حين أن الصندوق الأمامي صغير جدًّا، وتستطيع السيارة تزويد أجهزة المنزل الصغيرة بالكهرباء باستخدام بطاريتها.

كيا نيرو

سيارة نيرو من شركة كيا الكورية من أقل السيارات الكهربائية تكلفة، هي مزودة بميزات عديدة، منها أدوات مساعدة السائق، مثل: جهاز التحكم والقيادة التفاعلي، وتبلغ مسافة سيرها 415 كيلومترا لكل مرة شحن واحدة.

وتتميز بتسارع عال، وجودة قيادة مريحة، ومساحة واسعة للركاب، في حين أن تصميمها تقليدي قليلًا مثلما يفضله بعض المستهلكين.

ولكن تصميمها من الداخل لا يملك عامل الإدهاش مقارنة بسعرها البالغ 41.3 ألف دولار.

فورد موستانغ ماتش إي

سيارة موستانغ ماتش إي من شركة فورد الأمريكية، من أعلى السيارات تقييمًا على قائمة إدموندز، وفقًا لموقع تك إكسبلور.

وتتميز السيارة بمدى كبير في مسافة القيادة، في حين توجد نماذج منها ذات مدى سير عادي، وتتصف بتسارع عال، وتستطيع الوصول إلى كامل سرعتها خلال 5 أجزاء من الثانية.

وتحتوي على شاشة لمس كبيرة ومجموعة أدوات للمساعدة في القيادة. ويبلغ سعرها 45 ألف دولار، ومدى سيرها يتراوح بين 361 إلى 505 كيلومترات.

بي إم دبليو آي إكس

تمثل سيارة آي إكس من شركة بي إم دبليو الألمانية، الخيار المتفوق بالرفاهية والتصميم الجذاب، وتتصف بقوة الأداء، وبمدى سير كبير يصل إلى 607 كيلومترات.

وتماثل السيارة في حجمها سيارة إكس 5، ولكنها مريحة أكثر، وتصميمها الداخلي الفخم لا يشبه أي سيارة أخرى في السوق.

وتحتوي على نظام القيادة والتشغيل الخاص بالشركة، وهي السيارة الأعلى تقييمًا على قائمة إدموندز للسيارات الكهربائية العالية، ويبلغ سعرها 84 ألف دولار.