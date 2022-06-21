الثلاثاء 22 ذو القعدة 1443 ﻫ - 21 يونيو 2022 |
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أبل تبدأ مرحلة تطوير التصميم لنظارة الواقع المختلط Apple AR Glass

منذ دقيقتين
شعار شركة أبل

شعار شركة أبل

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كشف تقرير حديث بأن شركة أبل تعمل على جهاز جديد يسمى AR Glass وهي نظارة رأس للواقع المختلط والتي من المتوقع أن تصبح رسمية في وقت ما في عام 2024، على الرغم من أن بعض التقارير تشير إلى إطلاقها إما في العام المقبل أو في عام 2024.

وأضاف التقرير وفقاً لموقع “gizmochina” أن النظارة الذكية AR Glass القادمة قد دخلت حاليًا مرحلة تطوير التصميم، وذلك وفقا للمحلل الشهير Jeff Pu.

كما يدعي المحلل ايضًا أن AR Glass ستأتي في النصف الثاني من عام 2024. ويضيف التقرير أن Luxshare ستظل أحد موردي أبل للأجهزة القادمة بين أواخر عام 2022 وعام 2024.

ولقد دخلت AR Glass الآن في مرحلة تطوير التصميم حيث سيكون الإصدار الأولي جاهزًا بحلول نهاية هذا العام بينما سيبدأ الإنتاج الضخم في النصف الثاني من عام 2024.

وبصرف النظر عن ذلك، من المتوقع أن تعلن شركة أبل عن منتج مماثل في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل والذي يركز بنسبة 100٪ على تقنية الواقع المعزز (AR).

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