أبل تخفض إنتاج iPhone 14 Plus‎‎ بسبب نقص الطلب

كشف تقرير عن مصادر من شركة أبل أن الأخيرة اضطرت إلى خفض إنتاج هاتفها الجديد iPhone 14 Plus بنسبة 40% بعد أسبوعين فقط من إطلاقه في سبتمبر بسبب نقص الطلب بين المستهلكين.

ويذكر التقرير أن شركة أبل طلبت من أحد منتجيها في الصين وقف الإنتاج تمامًا، بينما قام اثنان آخران بتخفيض الإنتاج بنسبة 70% و 90% على التوالي، في قرار مثل ضربة قوية لخطط وطموحات أبل.

تأتي هذه الأخبار بعد أقل من شهر على اتخاذ الشركة أول قرار مماثل بوقف تصنيع هاتفها iPhone 14 بسبب قلة الاهتمام وانخفاض الطلب عليه بين المستهلكين، حسب ما ذكرت “بلومبرج”، في سبتمبر.

وفي حين أن أبل لم تعلن عن هذه التحركات علناً، فإن البعض يتكهن بأن ضعف الطلب هو نتيجة للتضخم العالمي الذي أدى إلى زيادة تكاليف المعيشة والطعام وغيرها من العناصر الضرورية.

وتشير المعلومات إلى أنه على الرغم من أن عائلة iPhone 14 لم تحقق النجاح الذي كانت تأمله أبل بين عشية وضحاها، إلا أن الشركة لا تزال تمضي قدمًا في تصنيع iPhone 15 للخريف المقبل.

وطرحت أبل عائلة iPhone 14 لأول مرة في 7 سبتمبر خلال حدث “Far Out” ورغم أن المظهر الخارجي لم يتغير، إلا أنها تضمنت العديد من الميزات الجديدة التي يمكن أن تكتشف عندما تكون في حادث سيارة وتتبع الإباضة والاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

ويعد iPhone 14 Plus، الذي يبدأ بسعر يبدأ من 899 دولارًا، بديلاً أرخص من طراز iPhone 14 Pro Max من الشركة، والذي يبدأ بسعر 1099 دولارًا. ومع ذلك، لوحظ نقص الطلب بعد أسبوع من الإطلاق عندما بدأت الطلبات المسبقة.

وقام مينغ تشي كو محلل البيانات الشهير ديدة، بفحص بعض المؤشرات المبكرة للطلبات المسبقة لتحديد شكل الطلب حتى الآن من بين الطرز الأربعة الجديدة التي تم إصدارها في وقت سابق من هذا الشهر.

ونظر كو في تقديرات التوافر والشحن لملاحظة أن iPhone 14 Pro و Pro Max يظهران نتائج «جيدة» أو «محايدة» حتى الآن، لكن الطلبات المسبقة للطرازات القياسية iPhone 14 و 14 Plus، «سيئة».

وأوضح كو أن من المحتمل أن تضطر شركة أبل إلى خفض توقعات الشحن لطرازي iPhone 14 و 14 Plus في نوفمبر المقبل إذا لم تتحسن الأرقام، وهذا بدوره يمكن أن يؤثر سلبًا على نمو إيرادات أبل لهذا العام.