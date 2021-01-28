أبل تدعم سلسلة “iPhone 13” بتقنية Wi-Fi 6E

كشفت تقارير تقنية أن شركة الهواتف الأمريكية آبل قد تزود عائلة iPhone 13 بتقنية Wi-Fi 6E، والتي تعد الجيل الجديد من تقنيات الواي فاي، حسب ما أفاد محللو مؤسسة Barclays، الشهر الماضي.

وأكد محللو المؤسسة، اليوم الأربعاء، الادعاء نفسه، بأن العملاق الأمريكي سيدعم السلسلة القادمة آيفون 13، بتقنية Wi-Fi الجديدة، تمامًا كما فعلت مع العملاق الكوري الجنوبي سامسونغ مع هاتفها الرائد Galaxy S21 Ultra، وهو أول هاتف يدعم تقنية Wi-Fi 6E، وفق موقع ”غيسمارينا“.

وستدعم تقنية Wi-Fi 6E أيضًا ترددات 6 غيغاهرتز والتي من المفترض أن تستهدف تغطية نطاق أوسع في الاتصالات اللاسلكية، مع دعم أداء فائق السرعة في نقل البيانات من ترددات 5 و 2.4 غيغاهيرتز المنتشرة حاليًا، كما تقلل تلك التقنية بشكل أكبر التداخل بين الشبكات المجاورة.

وكانت شركة Broadcom المتخصصة في مجال الاتصالات سابقًا قد صرحت على لسان أحد مسؤوليها التنفيذيين أن تقنية الواي فاي بترددات 6 غيغاهرتز ستكون أكبر نقلة نوعية للواي فاي خلال العشرين سنة الأخيرة.

يذكر أن أبل من أوائل الشركات التي دعمت Wi-Fi 6، بدءًا من جيل iPhone 11، ومن المتوقع أن تطلق أبل السلسلة 13 في سبتمبر بتقنية Wi-Fi 6E بترددات 6 غيغاهرتز.